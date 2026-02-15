Dnes je neděle 15. února 2026., Svátek má Jiřina
15. 2. 2026 – 12:30 | Magazín | BS

Česko v sevření zimy: Mapa meteorologů ukazuje, kde napadne až 12 cm nového sněhu
zdroj: Freepik.com
Meteorologové hlásí: Chladný víkend ve znamení zimního počasí a sníh i v průběhu týdne.

Jak odborníci na meteorologii avizovali už před časem,  Česko zasypal během víkendu sníh.

Nejsilnější vrstva napadala vcelku očekávatelně na horách: „Víkendové sněžení bylo nejvydatnější v oblasti Moravskoslezských Beskyd, kde napadlo nejčastěji mezi 15 a 20 cm sněhu,“ hlásí experti na sociální síti.

Úplně nejvíc změřili na stanici Hrčava, kde sněhová pokrývka dosáhla čtvrt metru. Málo ale nenasněžilo i v jiných oblastech: „na Ostravsku 12 cm v Mošnově a 7 cm v Porubě. V Českých Budějovicích leželo 6 cm sněhu. V Brně ležel nejčastěji jen 1 cm a v Praze většinou jen poprašek,“ popisují.

Dnes (15.2.) si podle meteorologů z ČHMÚ dá sníh pauzu, ale zítra (16.2.) už by se zase měl vrátit ke slovu: „V pondělí čekáme od západu okludujiící frontální systém, opět se sněžením, ale v jihozápadní polovině území se přechodně vyskytnou i srážky smíšené nebo dešťové.“

Na přiložené mapce je zřejmé, kde počítat s nejvydatnější chumelenicí. Bílá pokrývka přijde hlavně na západ země, severovýchod tentokrát zůstane spíš zkrátka. Podle výhledové předpovědi nás čeká mrazivý týden, oteplovat by se mělo až na konci příštího víkendu.

chmu novy snih 16022026 zdroj: ČHMÚ

