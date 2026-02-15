Česko v sevření zimy: Mapa meteorologů ukazuje, kde napadne až 12 cm nového sněhu
Meteorologové hlásí: Chladný víkend ve znamení zimního počasí a sníh i v průběhu týdne.
Jak odborníci na meteorologii avizovali už před časem, Česko zasypal během víkendu sníh.
Nejsilnější vrstva napadala vcelku očekávatelně na horách: „Víkendové sněžení bylo nejvydatnější v oblasti Moravskoslezských Beskyd, kde napadlo nejčastěji mezi 15 a 20 cm sněhu,“ hlásí experti na sociální síti.
Úplně nejvíc změřili na stanici Hrčava, kde sněhová pokrývka dosáhla čtvrt metru. Málo ale nenasněžilo i v jiných oblastech: „na Ostravsku 12 cm v Mošnově a 7 cm v Porubě. V Českých Budějovicích leželo 6 cm sněhu. V Brně ležel nejčastěji jen 1 cm a v Praze většinou jen poprašek,“ popisují.
Dnes (15.2.) si podle meteorologů z ČHMÚ dá sníh pauzu, ale zítra (16.2.) už by se zase měl vrátit ke slovu: „V pondělí čekáme od západu okludujiící frontální systém, opět se sněžením, ale v jihozápadní polovině území se přechodně vyskytnou i srážky smíšené nebo dešťové.“
Na přiložené mapce je zřejmé, kde počítat s nejvydatnější chumelenicí. Bílá pokrývka přijde hlavně na západ země, severovýchod tentokrát zůstane spíš zkrátka. Podle výhledové předpovědi nás čeká mrazivý týden, oteplovat by se mělo až na konci příštího víkendu.