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Česko v prvním pololetí získalo z EU o 38,2 mld. Kč víc, než do ní odvedlo

29. 7. 2026 – 16:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Česko v prvním pololetí získalo z EU o 38,2 mld. Kč víc, než do ní odvedlo
Christine Lagardeová, prezidentka Evropské centrální banky (ECB) zdroj: Profimedia
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Česko v prvním pololetí získalo ze zdrojů Evropské unie o 38,2 miliardy korun víc, než odvedlo do unijního rozpočtu.

Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Kladnému saldu přispěly příjmy ze strukturálních fondů, peníze ze společné zemědělské politiky i příjmy z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU). Loni v prvním pololetí byla takzvaná čistá pozice vůči unii 24 miliard korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) označila pololetní výsledek za pozitivní. Vyzdvihla meziroční zvýšení čisté pozice. "U příjmů z evropského rozpočtu k tomuto trendu přispívá zejména kohezní politika, kde z hlediska průběžných plateb od Evropské komise jsme ve srovnání s ostatními členskými státy EU druhým nejlépe čerpajícím státem z evropské sedmadvacítky," uvedla.

Česko v prvním pololetí odvedlo do unijního rozpočtu 45,8 miliardy korun a získalo z něj 65,7 miliardy korun. Z toho 42,7 miliardy korun byly příjmy ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti. Platby společné zemědělské politiky EU přinesly Česku 23 miliard korun.

Z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU, tedy mimo standardní unijní rozpočet, získalo Česko v prvním pololetí 18,3 miliardy korun. Unijní program NextGeneration EU rozděluje více než 800 miliard eur (přes 20 bilionů korun) mezi členské státy EU na obnovu hospodářských a sociálních škod po koronavirové pandemii. Česko peníze využívá v Národním plánu obnovy, kterým cílí na podporu rozvoje české ekonomiky.

Od svého vstupu do EU v roce 2004 odvedlo Česko do evropského rozpočtu 1,05 bilionu korun a získalo z něj 2,18 bilionu korun. Při započtení příjmů z NGEU byly příjmy z evropských zdrojů 2,39 bilionu korun. Celkové kladné saldo za dobu členství v unii tak dosahuje 1,4 bilionu korun.

Vývoj tzv. čisté pozice (rozdíly mezi příjmy z EU a odvody do ní) u ČR:

Rok mld. Kč
2004 7,3
2005 2,0
2006 6,9
2007 15,2
2008 23,8
2009 42,3
2010 47,9
2011 30,8
2012 73,1
2013 84,8
2014 75,3
2015 150
2016 80,6
2017 56
2018 44,7
2019 70
2020 85,4
2021 88,7*
2022 64,3*
2023 89,5*
2024 84,5*
2025 77,9*
1. pololetí 2026 38,2*

*včetně příjmů z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU)

Zdroj: Ministerstvo financí

Tagy:
dotace EU finance rozpočet hospodářství ČR pololetí
Zdroje:
ČTK

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