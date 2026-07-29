Česko v prvním pololetí získalo z EU o 38,2 mld. Kč víc, než do ní odvedlo
29. 7. 2026 – 16:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česko v prvním pololetí získalo ze zdrojů Evropské unie o 38,2 miliardy korun víc, než odvedlo do unijního rozpočtu.
Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Kladnému saldu přispěly příjmy ze strukturálních fondů, peníze ze společné zemědělské politiky i příjmy z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU). Loni v prvním pololetí byla takzvaná čistá pozice vůči unii 24 miliard korun.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) označila pololetní výsledek za pozitivní. Vyzdvihla meziroční zvýšení čisté pozice. "U příjmů z evropského rozpočtu k tomuto trendu přispívá zejména kohezní politika, kde z hlediska průběžných plateb od Evropské komise jsme ve srovnání s ostatními členskými státy EU druhým nejlépe čerpajícím státem z evropské sedmadvacítky," uvedla.
Česko v prvním pololetí odvedlo do unijního rozpočtu 45,8 miliardy korun a získalo z něj 65,7 miliardy korun. Z toho 42,7 miliardy korun byly příjmy ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti. Platby společné zemědělské politiky EU přinesly Česku 23 miliard korun.
Z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU, tedy mimo standardní unijní rozpočet, získalo Česko v prvním pololetí 18,3 miliardy korun. Unijní program NextGeneration EU rozděluje více než 800 miliard eur (přes 20 bilionů korun) mezi členské státy EU na obnovu hospodářských a sociálních škod po koronavirové pandemii. Česko peníze využívá v Národním plánu obnovy, kterým cílí na podporu rozvoje české ekonomiky.
Od svého vstupu do EU v roce 2004 odvedlo Česko do evropského rozpočtu 1,05 bilionu korun a získalo z něj 2,18 bilionu korun. Při započtení příjmů z NGEU byly příjmy z evropských zdrojů 2,39 bilionu korun. Celkové kladné saldo za dobu členství v unii tak dosahuje 1,4 bilionu korun.
Vývoj tzv. čisté pozice (rozdíly mezi příjmy z EU a odvody do ní) u ČR:
|Rok
|mld. Kč
|2004
|7,3
|2005
|2,0
|2006
|6,9
|2007
|15,2
|2008
|23,8
|2009
|42,3
|2010
|47,9
|2011
|30,8
|2012
|73,1
|2013
|84,8
|2014
|75,3
|2015
|150
|2016
|80,6
|2017
|56
|2018
|44,7
|2019
|70
|2020
|85,4
|2021
|88,7*
|2022
|64,3*
|2023
|89,5*
|2024
|84,5*
|2025
|77,9*
|1. pololetí 2026
|38,2*
*včetně příjmů z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU)
Zdroj: Ministerstvo financí