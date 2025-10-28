Česko si dnes připomene výročí vzniku Československa, prezident Pavel předá vyznamenání
28. 10. 2025 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lidé v Česku si dnes připomenou 107.výročí vzniku samostatné Československé republiky.
V Praze i v jiných městech se uskuteční tradiční pietní akce i veřejná shromáždění. Prezident Petr Pavel jmenuje nové generály, večer pak bude na Pražském hradě předávat státní vyznamenání. Ocení 48 lidí, o osm méně než loni.
Dopoledne se představitelé státu zúčastní tradičního pietního aktu na čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově. Někteří z nich také položí věnce k pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí.
Následně Pavel na Hradě jmenuje nové generály. Vláda mu například navrhuje povýšit do hodnosti generálporučíka ředitele Vojenského zpravodajství (VZ) Petra Bartovského, do hodnosti generálmajora pak prvního zástupce ředitele VZ Přemysla Horáčka. Státní vyznamenání se budou předávat tradičně večer ve Vladislavském sále, jména oceněných Hrad předem nezveřejňuje.
Vzpomínkové a pietní akty se vedle hlavního města uskuteční po celé zemi, například v Lánech, Brně, Olomouci, Pardubicích či ve Znojmě. Oslavy výročí se chystají i v Plzni, kde město lidem nabídne okružní jízdy historickými vozy veřejné dopravy, komentované procházky či průvod světel a tichý ohňostroj. Na téměř devadesáti místech v ČR se uskuteční sedmý ročník Sokolského běhu republiky.