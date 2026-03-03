Dnes je úterý 3. března 2026., Svátek má Kamil
Česko se zahalilo do mlhy. Mohla by pokazit jarní počasí, upozorňují meteorologové
zdroj: ChatGPT
Jak bude dnes hezky a teplo záleží především na tom, jak se slunečním paprskům podaří vypořádat s mlžným závojem, který pokryl část republiky.

Jak už meteorologové avizovali, čeká nás v tomto týdnu především jarní, příjemné a slunečné počasí. Do velké míry to ale záleží na tom, jak rychle se rozpustí mlha, která se vyskytuje ve značné části země.

„Na spoustě míst je aktuálně jasná nebo skoro jasná obloha, ale v Čechách jsou místy mlhy, zejména v Polabí a Poohří a také v údolích řek, například Vltavy, Sázavy a Berounky,“ popisují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu momentální situaci.

Chlad a lezavé mlhy by ale neměly vydržet: „V průběhu dne se bude mlha většinou rozpouštět, výjimečně však zůstane až do odpoledních hodin. Dnešní nejvyšší teploty dosáhnou 10 až 14 °C, avšak v místech s delším trváním mlhy bude jen kolem 6 °C.“

„Podobné počasí čekáme i zítra, díky suššímu vzduchu se mlhy nevytvoří na tak velkém území jako dnes a rozpustí se dříve. Počasí zůstane stabilní i v dalších dnech, tak nás čekají poměrně chladná rána s teplotami blízko nuly, slunečné dny s nejvyššími teplotami blížící se k 15 °C a také s místními ranními mlhami,“ dodávají meteorologové.

Prakticky stejnou předpověď pak lze vyčíst i z týdenního výhledu ČHMÚ – graf teplot je rovný, jak když střelí, a minimálně až do příštího úterý se rtuť teploměrů bude držet okolo stejných hodnot: Přes den cca 13 °C, v noci okolo nuly nebo mírně nad nulou. Žádné velké drama, což je po poměrně divoké zimě příjemná změna.

Pořád ale není jisté, jestli se zima ještě v průběhu března nevrátí: Stále se přesně neví, jak se bude chovat polární vír a zda jeho velmi ostrý rozpad náhodou nepošle ještě dárek na rozloučenou v podobě dalšího přívalu ledového arktického vzduchu.

Dnešní (03.03.) ranní mlha (nazelenalá barva) a čistá obloha (růžová barva):

chmu 03032026 mlha zdroj: ČHMÚ

