Česko se vzpamatovává z mrazivého rána. Meteorologové určili, kdy se začne oteplovat
8. 4. 2026 – 12:28 | Magazín | BS
Noční teploty se propadly většinou pod nulu a na některých místech země i docela výrazně. Meteorologové už ale předpovídají oteplení.
Česko dnes v noci pohltil mráz. A to nejen v tradičních lokalitách, kde zpravidla v tuto roční dobu ještě bývá silně pod nulou, ale také na spoustě dalších míst celé země.
„Způsobuje to rozsáhlá tlaková výše nad Skandinávií a severovýchodní Evropou, která k nám právě tento studenější vzduch posílá. Projeví se hlavně na nočních, resp. nejnižších ranních teplotách, které mohou padat hlavně v údolích a kotlinách při uklidnění větru až na -4 °C,“ vysvětlují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu na sociální síti.
Odpovídaly tomu i dnešní ranní teploty, které působily starosti hlavně ovocnářům a pěstitelům: „Dnešní ráno je převážně jasné a díky tomu i poměrně chladné - teplota vzduchu se pohybuje nejčastěji mezi +2 až -2 °C, ojediněle i kolem -4 °C a na Šumavě klesla až pod -10 °C,“ reportují meteorologové.
Ve vyšších polohách může dokonce znovu trochu nasněžit: „Den bude většinou slunečný, více oblačnosti čekáme postupně na severovýchodě a východě území, kde se může ojediněle přidat i slabá přeháňka, v polohách nad 500 m i smíšená nebo sněhová,“ předpovídají.
„Nejvyšší teploty se budou většinou pohybovat v intervalu od 10 do 14 °C, na severu a severovýchodě území bude chladněji, jen kolem 8 °C,“ dodávají.
Příjemnější počasí už je ale za rohem: „O víkendu a během příštího týdne se bude znovu zvolna oteplovat,“ zakončují.
Odpovídá tomu i graf teplot v týdenní předpovědi ČHMÚ, kde je vidět vzestupná tendence, která momentálně vrcholí na počátku a v prostředku příštího týdne, kdy by denní teploty měly vystoupat k 17 °C a noční by se měly pohybovat okolo 6 °C.
Agregát předpovědí AccuWeather očekává oteplení již v sobotu: Teploty by měly stoupnout k 16 °C, kde by se měly udržet po celý zbytek měsíce.