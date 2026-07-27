Česko čeká 12. srpna výrazné zatmění Slunce a meteorický roj Perseid
27. 7. 2026 – 17:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na mimořádnou astronomickou podívanou se mohou lidé těšit ve středu 12.srpna.
Česko čeká výrazné částečné zatmění Slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky, protože Měsíc bude krátce po novu a nebude svým svitem rušit noční oblohu. Stejná situace se znovu ve světě odehraje až v roce 2045, ale v USA. Novináře o tom dnes informoval astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.
Zatmění Slunce bude pozorovatelné z Česka a Slovenska v podvečerních hodinách jako velmi výrazné částečné. "Spatříme ho nízko mezi západním a severozápadním obzorem přibližně hodinu před západem Slunce a v průběhu samotného západu. Jako úplné bude pozorovatelné z Grónska, Islandu a Španělska, kam se za ním chystá i mnoho výprav. V tuzemsku bude pozorování úkazu zprostředkovávat řada veřejných hvězdáren," řekl Horálek.
Připomněl, že zatmění Slunce nastane v okamžiku, kdy se mezi pozorovatelem na Zemi a Sluncem nachází Měsíc ve fázi novu a sluneční disk tak částečně nebo zcela zakryje. Úkaz začne ve střední Evropě okolo 19:19. Čím více na východ se budou pozorovatelé nacházet, tím později částečné zatmění začne a tím méně z něj také bude vidět. "Maximum úkazu proběhne na území Česka i Slovenska kolem 20:11, ne všude ale bude viditelné, na východě Česka a většině Slovenska proběhne největší zatmění už pod obzorem. Slunce bude při maximu zatmění zakryto Měsícem odspodu," uvedl Horálek. Pozorování úkazu bude možné na mnoha hvězdárnách a dalších stanovištích. Jejich seznam lze najít i na stránkách astro.cz.
U každoročního meteorického roje Perseid, přezdívaného Slzy svatého Vavřince, budou mít letos pozorovatelé výborné podmínky. "Jeho maximum vychází na časné ranní hodiny 13. srpna, kdy se Měsíc nachází pouze několik hodin po novoluní. Perseidy tedy vyvrcholí za naprosto bezměsíčné noci," řekl astronom.
Aktivita roje sice funguje od 17. července do 24. srpna, nejvíce meteorů ale bude možné pozorovat právě v noci ze středy 12. na čtvrtek 13. srpna. "Pozorování má smysl po celou noc. Tomu nahrává i poloha radiantu, tedy místa na obloze, odkud meteory zdánlivě vylétají, který v druhé polovině noci stoupá nejvýše nad obzor. Frekvence meteorů proto bude významně stoupat zejména od půlnoci do rozbřesku, kdy za dobrého počasí zazáří na přírodně tmavé obloze daleko od měst 50 až 80 meteorů za hodinu," uvedl Horálek.
Čím dále od měst a zdrojů světelného znečištění se pozorovatel nachází, tím více meteorů spatří. Na pozorování meteorického roje jsou ideální místa alespoň desítky kilometrů daleko od velkých měst s co nejlepším výhledem do všech stran. Nejvíce meteorů je totiž vidět na obloze nerušené světelným znečištěním z měst a obcí. Při menším umělém jasu noční oblohy vyniknou i méně jasné meteory.
Viditelnost zatmění Slunce 12. srpna 2026 z Česka a Slovenska:
|
Město
|
Začátek zatmění
|
Střed zatmění
|
Konec zatmění
|
Velikost zatmění v maximu (v pct)
|
Cheb
|
19:19:43
|
20:12:44
|
20:35
|
86,8
|
Plzeň
|
19:20:09
|
20:12:44
|
20:30
|
86,8
|
Praha
|
19:19:23
|
20:11:50
|
20:27
|
86,2
|
České Budějovice
|
19:21:13
|
20:13:29
|
20:24
|
87,1
|
Pardubice
|
19:19:16
|
20:11:23
|
20:21
|
85,9
|
Hradec Králové
|
19:18:59
|
20:11:06
|
20:22
|
85,7
|
Brno
|
19:20:28
|
20:12:18
|
20:16
|
86,4
|
Bratislava
|
19:22:01
|
20:12:44
|
20:11
|
83,3 (při západu)
|
Opava
|
19:19:00
|
20:10:41
|
20:13
|
85,5
|
Ostrava
|
19:19:07
|
20:10:42
|
20:11
|
86,0 (při západu)
|
Banská Bystrica
|
19:20:37
|
20:11:53
|
20:04
|
67,1 (při západu)
|
Poprad
|
19:19:50
|
20:10:56
|
20:01
|
69,0 (při západu)
|
Humenné
|
19:19:34
|
20:10:21
|
19:54
|
57,3 (při západu)
Pozn.: Na některých místech nastane maximální fáze zatmění už pod obzorem. Pro tato místa je tedy uvedeno maximální procento zatmění v době západu Slunce. V kolonce „Maximální zatmění“ je uvedeno „při západu“
Zdroj: astronom Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě.