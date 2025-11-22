Českého slavíka získali Noid Bárta, Farna, skupina Kabát a rapper Calin
22. 11. 2025 – 6:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Českého slavíka v kategorii zpěváků letos překvapivě získal Václav Noid Bárta, který na druhé místo odsunul Marka Ztraceného.
Mezi zpěvačkami vítězství obhájila Ewa Farna, mezi kapelami Kabát a v kategorii hip hop a rap uspěl potřetí v řadě Calin. Farna vyhrála i absolutně. V kategorii Objev roku získal nejvíce hlasů zpěvák Renne Dang. Nejoblíbenější písní posluchačů Rádia Impuls se stala skladba Zastav mě od Marka Ztraceného. Pořadatelé již dříve oznámili, že do Síně slávy vstoupí zpěvák a skladatel Vladimír Mišík.
Bárta uvedl, že před několika lety chtěl se zpíváním skončit. "Když přišla potom nominace mezi šest zpěváků, tak mě to tak nakoplo, že jsem se rozhodl do toho ještě trochu šlápnout a teď jsem teda moc rád," řekl. Cenu mu předávala čtyřiadevadesátiletá herečka Jiřina Bohdalová. Ztracený poděkoval fanouškům za letošní turné, které navštívilo dohromady 160.000 lidí. Třetí skončil Vojtěch Dyk. "Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, kteří mě katapultovali z loňského druhého na letošní třetí místo," žertoval.
Farna se s nejvyšším počtem hlasů stala i absolutním slavíkem. Mezi zpěvačkami byla druhá Lucie Bílá a třetí Monika Absolonová. Ani v těchto případech se pořadí proti loňsku nezměnilo. Farna při přebírání ocenění mimo jiné poděkovala lidem, kteří si už koupili vstupenky na jeden ze tří chystaných koncertů na stadionu v pražském Edenu. "Na to, že to teprve vymýšlím, tak jste docela hustý," podotkla.
Rovněž mezi kapelami bylo pořadí na prvních třech místech stejné jako loni. Za Kabátem se umístili Chinaski, třetí skončila skupina Mirai. "My jsme tento rok hráli hráli jenom festivaly, takže jsme ani tak moc nečekali, že se to takhle vyvine. O to je to pro nás slavnostnější chvíle," řekl frontman Kabátu Josef Vojtek.
Kategorii hip hop a rap ovládl Calin před Viktorem Sheenem a skupinou ATMO Music. Loni bylo pořadí na druhém a třetím místě obrácené. Calin ani Viktor Sheen si ocenění nepřevzali osobně. "Chtěl bych poděkovat svým fanouškům. To, že jste nejlepší, mi už dokazujete třetím rokem," řekl Calin v předtočeném videu.
Objevem roku je rapper, textař a zpěvák vietnamského původu Renne Dang. Účastník reality show Survivor loni vydal album Problémy v ráji, na kterém mísí různé žánry od popu přes rap až po punk-rock.
Mišíka do Síně slávy uvedli jeho syn Adam Mišík a zpěvák Ben Cristovao. Osmasedmdesátiletý hudebník se dnešní akce osobně nezúčastnil. Čelí zdravotním problémům, které mu znesnadňují pohyb a neumožňují hru na kytaru.
Slavnostní večer svým vystoupením zpestřili například Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, kapela Lucie, Ben Cristovao, Noid Bárta s kapelou Dymytry, Čechomor s Lenkou Dusilovou nebo italský zpěvák Drupi. Památku letos zesnulé Anny Julie Slováčkové si pak vystoupením připomněla její kapela společně s jejím bratrem Felixem Slováčkem, Karolínou Fišerovou, Martou Jandovou a Milanem Peroutkou. Slavíka letos opět moderovala dvojice Ondřej Sokol a Aleš Háma.
Celonárodní anketu o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a hudební skupinu vymysleli v roce 1962 v tehdejší redakci časopisu Mladý svět. Do roku 1991 nesla název Zlatý slavík. V minulosti se anketa potýkala s kauzami ohledně nejasností v hlasování. Práva na pořádání ankety nyní vlastní TV Nova.