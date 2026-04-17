Česká televize by podle ministra kultury Klempíře neměla vysílat pořad StarDance
17. 4. 2026 – 14:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká televize by podle ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé) neměla vysílat taneční soutěž StarDance, podle něj do veřejnoprávní televize nepatří.
Řekl to serveru Deník.cz. Celosvětově úspěšný pořad, který vznikl v britské veřejnoprávní BBC, vysílá ČT od roku 2006 a patří k nejsledovanějším programům. Poslední finále StarDance sledovalo 1,88 milionu diváků.
Podle vládního návrhu zákona o médiích veřejné služby, který Klempíř tento týden představil, se mají ČT a Český rozhlas (ČRo) zaměřovat především na poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a publicistiky, plnění vzdělávací a kulturně-společenské funkce a až na třetím místě má být zábavní a dramatická tvorba.
"Podle mě StarDance do veřejnoprávní televize tak úplně nepatří. Je to licencovaný pořad, typický produkt komerčních televizí," řekl Klempíř. Taneční klání celebrit se poprvé objevilo v Británii, kde ho veřejnoprávní BBC uvedla v roce 2004.
Podle Klempíře by se ČT měla věnovat původní dramatické tvorbě. Vyzdvihl sérii Bohéma o životě hereckých hvězd za první republiky, kterou ČT před lety natočila. "Česká televize má v dramatické tvorbě primariát, a tak by to mělo zůstat," uvedl ministr.
Na dotaz Deníku, proč ministr nechodí na některé kulturní akce, třeba na předávání cen Anděl nebo Český lev, Klempíř řekl, že nedostal pozvánku. "Já bych na ceny Anděl strašně chtěl jít, ale k tomu musíte mít pozvánku. Já jsem ji neměl," poznamenal. Klempíř byl v minulosti členem skupiny J.A.R., se kterou hudební cenu získal. Dodal, že "nepozvání" na Anděly ho mrzelo. "Myslím si, že bych si zasloužil tam být," dodal.
Vláda chce od příštího roku převést financování ČT a ČRo pod státní rozpočet a zrušit dosavadní poplatky, které občané a firmy platí a které jsou hlavním příjmem obou médií. Podle vládního návrhu ale média dostanou o 1,4 miliardy méně, než letos očekávají jako výnos z poplatků.
Ředitelé obou médií s návrhem nesouhlasí, podle nich hrozí to, že nebudou moci splnit své závazky, budou muset propouštět a omezit tvorbu. Proti se postavili také pracovníci ČT a ČRo, Syndikát novinářů či opoziční politici. Návrh podle nich ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií.
Kromě toho Klempíř v minulých týdnech čelil kritice také za setkání s kritizovanou slovenskou ministryní kultury Martinou Šimkovičovou či zastavení projektu Česká knihovna, který využívaly veřejné knihovny pro pořízení zejména nekomerčních domácích titulů. Kritiku vyvolaly i Klempířovy výroky o tom, že by ministr měl mít možnost ovlivnit, komu poskytne fond audiovize dotace.