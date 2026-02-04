Dnes je středa 4. února 2026., Svátek má Jarmila
4. 2. 2026 – 10:29 | Zpravodajství | Alex Vávra

Česká stopa v Epsteinových dokumentech. Kdo se podíval na ostrov hrůzy?
zdroj: Profimedia.cz
Miliony odtajněných dokumentů znovu rozdmýchaly jednu z největších afér posledních let. Spisy kolem Jeffreye Epsteina odhalují jeho vazby na prezidenty, členy královských rodin, miliardáře i celebrity a ukazují, jak blízko měl odsouzený sexuální delikvent k nejvyšším patrům moci.

Nejnovější odtajnění spisů kolem kauzy Jeffreye Epsteina znovu rozvířilo vody světové politiky, byznysu i šoubyznysu. Dokumenty, které americké úřady postupně uvolňují, neodhalují jen detaily fungování jedné z nejznámějších sexuálních sítí posledních dekád, ale především mapují, jak blízko měl odsouzený sexuální delikvent k nejmocnějším lidem planety. A čím víc materiálů vyplouvá na povrch, tím zřetelnější je, že Epstein nebyl žádný osamělý predátor na okraji společnosti.

Jeffrey Epstein byl obviněn z dlouhodobého sexuálního zneužívání nezletilých dívek, které měly být systematicky verbovány, přepravovány a zneužívány v jeho luxusních rezidencích na Floridě, v New Yorku i na soukromém ostrově v Karibiku. Vyšetřovatelé popsali model, v němž oběti sloužily nejen k uspokojování Epsteina, ale i k navazování a udržování vztahů s vlivnými hosty. V roce 2008 unikl tvrdému trestu díky mimořádně výhodné dohodě s prokuraturou, která dodnes vyvolává pochybnosti o zákulisních tlacích. Když byl v roce 2019 znovu zatčen a čekal na federální soud, zemřel ve vazbě. Oficiálně šlo o sebevraždu, okolnosti jeho smrti však zůstávají předmětem sporů a spekulací.

Jeffrey Epstein Jeffrey Epsteinzdroj: Profimedia.cz

Trump, Bílý dům a lidé z nejbližšího okolí

Jedním z nejčastěji skloňovaných jmen v nových spisech je staronový prezident USA Donald Trump. Dokumenty potvrzují, že se Epstein v minulosti pohyboval v jeho blízkosti, účastnil se stejných společenských akcí a udržoval kontakty i s lidmi z Trumpova okolí. Spisy zmiňují nejen starší fotografie obou mužů z večírků, ale i vazby na osoby, které se později objevily v Trumpově administrativě. Epstein byl zjevně mužem, který měl přístup do nejvyšších pater moci.

Donald Trump zdroj: Profimedia.cz

Vedle Trumpa se opět objevuje také jméno bývalého prezidenta Bill Clinton, jenž připustil cesty Epsteinovým letadlem. Zmíněn je rovněž britský princ Andrew Mountbatten-Windsor, o němž jedna z obětí uvedla, že se k ní měl chovat nevhodně. Klíčovou postavou celé sítě byla Epsteinova dlouholetá spolupracovnice Ghislaine Maxwell, která podle soudu zajišťovala nábor dívek a organizaci setkání. Jako jedna z mála skončila za svou roli v kauze pravomocně odsouzená k mnohaletému trestu vězení.

Ghislaine Maxwell Ghislaine Maxwell, partnerka Epsteinazdroj: Profimedia.cz

Elity, celebrity a česká stopa

Odtajněné materiály připomínají, že Epstein si cíleně budoval obraz filantropa a intelektuála, což mu otevřelo dveře k miliardářům, vědcům i celebritám. Spisy zmiňují jména jako Elon Musk, Bill Gates, Richard Branson či Sergey Brin. Ve většině případů nejde o přímá obvinění, ale o kontakty, e-maily, pozvánky na večeře či cesty, které dnes v kontextu Epsteinovy minulosti působí přinejmenším znepokojivě. Značnou pozornost vyvolaly také fotografie známých osobností v Epsteinových rezidencích, často bez vysvětlení okolností jejich vzniku.

Krystyna Pyszková Krystyna Pyszková, Miss Czech Republic 2022 a Miss World 2023zdroj: Profimedia.cz

Výrazný ohlas má i česká stopa. Dokumenty se týkají jména Krystyna Pyszková, vítězky Miss Czech Republic 2022 a Miss World 2024. Podle spisů ji lidé z Epsteinova okruhu v roce 2019 kontaktovali kvůli údajnému castingu na módní přehlídku. Sama Pyszková uvedla, že jí komunikace připadala podezřelá, cestu zrušila a kontakty si důkladně prověřila. Ve spisech se objevují také jména modelek Veronika Vařeková a Karolína Kurková v rámci Epsteinovy interní komunikace, aniž by z dokumentů vyplývalo jejich pochybení.

Kauza Jeffreye Epsteina tak ani po letech nekončí. Odtajněné spisy sice nepřinášejí jednoduchý seznam viníků, ale odhalují znepokojivý obraz světa, v němž měl odsouzený sexuální delikvent přístup k prezidentům, princům i miliardářům. A právě to je na celém příběhu nejvíc děsivé.

