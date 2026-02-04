Česká stopa v Epsteinových dokumentech. Kdo se podíval na ostrov hrůzy?
4. 2. 2026 – 10:29 | Zpravodajství | Alex Vávra
Miliony odtajněných dokumentů znovu rozdmýchaly jednu z největších afér posledních let. Spisy kolem Jeffreye Epsteina odhalují jeho vazby na prezidenty, členy královských rodin, miliardáře i celebrity a ukazují, jak blízko měl odsouzený sexuální delikvent k nejvyšším patrům moci.
Nejnovější odtajnění spisů kolem kauzy Jeffreye Epsteina znovu rozvířilo vody světové politiky, byznysu i šoubyznysu. Dokumenty, které americké úřady postupně uvolňují, neodhalují jen detaily fungování jedné z nejznámějších sexuálních sítí posledních dekád, ale především mapují, jak blízko měl odsouzený sexuální delikvent k nejmocnějším lidem planety. A čím víc materiálů vyplouvá na povrch, tím zřetelnější je, že Epstein nebyl žádný osamělý predátor na okraji společnosti.
Jeffrey Epstein byl obviněn z dlouhodobého sexuálního zneužívání nezletilých dívek, které měly být systematicky verbovány, přepravovány a zneužívány v jeho luxusních rezidencích na Floridě, v New Yorku i na soukromém ostrově v Karibiku. Vyšetřovatelé popsali model, v němž oběti sloužily nejen k uspokojování Epsteina, ale i k navazování a udržování vztahů s vlivnými hosty. V roce 2008 unikl tvrdému trestu díky mimořádně výhodné dohodě s prokuraturou, která dodnes vyvolává pochybnosti o zákulisních tlacích. Když byl v roce 2019 znovu zatčen a čekal na federální soud, zemřel ve vazbě. Oficiálně šlo o sebevraždu, okolnosti jeho smrti však zůstávají předmětem sporů a spekulací.
Trump, Bílý dům a lidé z nejbližšího okolí
Jedním z nejčastěji skloňovaných jmen v nových spisech je staronový prezident USA Donald Trump. Dokumenty potvrzují, že se Epstein v minulosti pohyboval v jeho blízkosti, účastnil se stejných společenských akcí a udržoval kontakty i s lidmi z Trumpova okolí. Spisy zmiňují nejen starší fotografie obou mužů z večírků, ale i vazby na osoby, které se později objevily v Trumpově administrativě. Epstein byl zjevně mužem, který měl přístup do nejvyšších pater moci.
Vedle Trumpa se opět objevuje také jméno bývalého prezidenta Bill Clinton, jenž připustil cesty Epsteinovým letadlem. Zmíněn je rovněž britský princ Andrew Mountbatten-Windsor, o němž jedna z obětí uvedla, že se k ní měl chovat nevhodně. Klíčovou postavou celé sítě byla Epsteinova dlouholetá spolupracovnice Ghislaine Maxwell, která podle soudu zajišťovala nábor dívek a organizaci setkání. Jako jedna z mála skončila za svou roli v kauze pravomocně odsouzená k mnohaletému trestu vězení.
Elity, celebrity a česká stopa
Odtajněné materiály připomínají, že Epstein si cíleně budoval obraz filantropa a intelektuála, což mu otevřelo dveře k miliardářům, vědcům i celebritám. Spisy zmiňují jména jako Elon Musk, Bill Gates, Richard Branson či Sergey Brin. Ve většině případů nejde o přímá obvinění, ale o kontakty, e-maily, pozvánky na večeře či cesty, které dnes v kontextu Epsteinovy minulosti působí přinejmenším znepokojivě. Značnou pozornost vyvolaly také fotografie známých osobností v Epsteinových rezidencích, často bez vysvětlení okolností jejich vzniku.
Výrazný ohlas má i česká stopa. Dokumenty se týkají jména Krystyna Pyszková, vítězky Miss Czech Republic 2022 a Miss World 2024. Podle spisů ji lidé z Epsteinova okruhu v roce 2019 kontaktovali kvůli údajnému castingu na módní přehlídku. Sama Pyszková uvedla, že jí komunikace připadala podezřelá, cestu zrušila a kontakty si důkladně prověřila. Ve spisech se objevují také jména modelek Veronika Vařeková a Karolína Kurková v rámci Epsteinovy interní komunikace, aniž by z dokumentů vyplývalo jejich pochybení.
Kauza Jeffreye Epsteina tak ani po letech nekončí. Odtajněné spisy sice nepřinášejí jednoduchý seznam viníků, ale odhalují znepokojivý obraz světa, v němž měl odsouzený sexuální delikvent přístup k prezidentům, princům i miliardářům. A právě to je na celém příběhu nejvíc děsivé.