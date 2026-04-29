Česká republika má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš
29. 4. 2026 – 11:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy, řekl dnes v Astaně premiér Andrej Babiš po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem.
Zmínil také zásoby uranu, která středoasijská země má, ale neuvedl, zda jednal s Tokajevem i o dodávkách této komodity. Oba politici se shodli, že budou podporovat vzájemný obchod. V úterý o dodávkách ropy jednal se svým kazachstánským protějškem také ministr průmyslu Karel Havlíček. Kazachstán byl loni po Ázerbájdžánu a Norsku třetím největším dodavatelem ropy do ČR.
"Probírali jsme hlavně energetiku, což je v Evropě nyní velké téma. Proto máme velký zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy z Kazachstánu," řekl Babiš. Kazachstán je podle Babiš největším producentem uranu a strategie české vlády je právě jádro, dodal.
Kazachstánský prezident zase mluvil o vzájemném obchodu, který podle něho postupně narůstá, a zmínil české strojírenské firmy jako Škoda Group, VZZV Group nebo zbrojařskou firmu Omnipol, které v zemi působí nebo uzavřely na úterním obchodním fóru memoranda se svými kazachstánskými partnery.
Agentura Kazinform uvedla, že zástupci Kazachstánu a Česka podepsali na okraj úterního obchodního fóra šest memorand a obchodních dohod v klíčových hospodářských oblastech.
V úterý Babiš jednal s kazachstánským premiérem Olžasem Bektenovem, který má podle prohlášení vlády v Astaně zájem rozvinout spolupráci v průmyslu, energetice, dopravě, digitalizaci či umělé inteligenci. "Česko je pro Kazachstán spolehlivým partnerem v Evropské unii," řekl Bektenov. S Babišem hovořil mimo jiné o rozvoji dopravního propojení, kdy zmínil, že za první čtvrtletí dosáhl objem vzájemné železniční přepravy 10.100 tun, což je meziroční nárůst o 18 procent. Poznamenal také, že poloha Kazachstánu nabízí českým podnikům přístup na trhy ve středoasijském regionu.
Prohlášení kazachstánské vlády zmiňuje také ekologický program, jehož cílem je návrat divokých koní do stepí v Kazachstánu. Koně Převalského vymizeli z volné přírody kvůli lidské činnosti, ale díky spolupráci s pražskou zoologickou zahradou se tam po desítkách let opět vrací.
Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj v úterý na obchodním fóru ČTK řekl, že české firmy jsou historicky nejsilnější v Kazachstánu v porovnání se situací v Ázerbájdžánu, kam zavítal Babiš na začátku týdne, a v Uzbekistánu, kam Babiš dnes z Astany odlétá. V zemích ve střední Asii je podle Rafaje důležité, aby vzájemný obchod byl podpořen na vládní úrovni.
Export z Česka do Kazachstánu dosáhl loni podle státní agentury CzechInvest 13,1 miliardy korun, což bylo o 30 milionů méně než předloni, z dlouhodobého hlediska ale vývoz do této středoasijské země roste. Hlavní exportní položkou byly loni počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, včetně souvisejících služeb a prací. Hned za nimi se umístila motorová vozidla.
Babiš pokračuje po jednání s prezidentem Tokajevem do Uzbekistánu, kde dnes navštíví v Taškentu památník nezávislosti. Odpolední program pokračuje obchodním fórem, kterého se účastní uzbecký premiér Abdulla Aripov.