Česká kultura ztrácí výraznou osobnost, reagují politici na Knížákovo úmrtí
26. 7. 2026 – 13:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák byl nepřehlédnutelnou součástí moderního českého umění a jeho úmrtím ztrácí česká kultura jednu ze svých nejvýraznějších osobností.
Shodli se na tom současný ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) i jeho předchůdci z opozičních stran. Byť s Knížákovy názory nemuseli vždy souhlasit, svým dílem i životem podle nich vždy prokazoval vnitřní svobodu a integritu. Někdejší ředitel pražské Národní galerie a bývalý rektor Akademie výtvarných umění (AVU) zemřel dnes ráno ve věku 86 let.
Knížák podle ministra Klempíře jako umělec, pedagog i výrazná veřejná osobnost ovlivnil několik generací. Česká kultura dnes ztratila jednu ze svých nejvýraznějších osobností moderní doby, napsal ministr na síti X. "Osobnost, která výrazně vstoupila nejen do uměleckého světa, ale svým osobitým pohledem pomáhala formovat i českou společnost. Celý život hájil svobodu tvorby i svobodu člověka," uvedl ministr kultury.
Připomněl, že Knížák stál u zrodu skupiny Aktual, považované za jednu z nejvýznamnějších undergroundových kapel z éry komunismu. Patřil k průkopníkům českého akčního umění, působil v mezinárodním hnutí Fluxus, po revoluci vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii. "Jako umělec, pedagog i výrazná veřejná osobnost ovlivnil několik generací. Do české kultury vnesl odvahu, osobitost a přesvědčení, že umění nemá svět jen zachycovat, ale může do něj vstupovat a měnit ho. Jeho stopa zůstane v galeriích, školách, knihách, hudbě i v lidech, které inspiroval," zdůraznil Klempíř, který vyjádřil Knížákově rodině i jeho blízkým, přátelům a příznivcům upřímnou soustrast.
Bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) uvedl, že Knížák byl solitér, který celý život odmítal splývat s davem nebo se líbit za každou cenu. "Milan Knížák byl v tom nejlepším slova smyslu západočeský paličák: věrný svému přesvědčení, neústupný v diskusi a břitký v úsudku," napsal Baxa. Představoval podle něj vzácný paradox - na jedné straně radikální buřič, který dokázal provokovat totalitní režim i měšťáckou pohodlnost. Na straně druhé muž, který po roce 1989 převzal odpovědnost jako rektor AVU a posléze dlouholetý generální ředitel Národní galerie.
"Lidé s ním nemuseli v každém kroku souhlasit a kolem jeho rozhodnutí vždy zuřily živé debaty. Nikdo mu ale nemohl odepřít absolutní vnitřní integritu, neobyčejnou odvahu a hlubokou víru v to, že umění má sílu měnit svět i lidské myšlení. Česká kultura dnes ztratila v pravém slova smyslu legendu. Bude nám chybět jeho neohroženost i schopnost čeřit příliš klidné vody," dodal exministr.
Další z bývalých ministrů kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) se v roli ministra kultury s Knížákem setkal jen několikrát. "Ač jsme v některým oblastech nebyli názorově na 'stejné vlně', pokládal jsem pana profesora vždy za významnou osobnost naší kulturní scény. Oceňoval jsem jeho odvahu a otevřenost, s níž dokázal své názory sdělovat a zastávat, ač mu to především v době komunismu přinášelo i perzekuci ze strany režimu. V oblasti české kultury zanechává nesmazatelnou stopu," řekl Herman ČTK.
Předseda ODS Martin Kupka na síti X napsal, že úkolem umělců je nabízet odlišné pohledy a provokovat ke skutečné kulturní diskusi, což Milan Knížák díky svému nekonformnímu uměleckému pohledu uměl. "Bude barvitému kulturnímu životu chybět," dodal.
Knížák výrazně ovlivnil československou i českou výtvarnou scénu, jeho aktivity zahrnovaly také hudbu, architekturu, design, módu, poezii či fotografii. Stál u zrodu českého undergroundu. Často se vyjadřoval k politice a společenskému dění v zemi, byl přítelem a podporovatelem bývalého prezidenta Václava Klause, který mu v roce 2010 udělil medaili Za zásluhy. Sám v roce 1998 neúspěšně kandidoval do Senátu za ODS.