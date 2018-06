Češi si za harleye připlatí. Americkou ikonu drtí cla

Generální prokurátorka státu New York dnes podala žalobu na prezidenta Donalda Trumpa, jeho tři potomky a nadaci Trump Foundation. Jsou obviněni, že po dobu víc než deseti let porušovali americké zákony, a to i během prezidentské kampaně v roce 2016.

14:40