Češi se svatby už nebojí - loni trhli rekord

V roce 2017 se v České republice konalo 52 567 svateb, což je nejvíc za posledních 10 let. Více než polovina snoubenců byla ve věku 25 až 34 let. Muži se poprvé ženili nejčastěji ve 29 letech, ženy ve 27. Průměrný věk novomanželů při prvním sňatku se ale příliš nemění, loni dosáhl 32,2 let u mužů a 29,8 let u žen. Na tiskové konferenci to uvedli předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček a vedoucí oddělení demografické statistiky Terezie Štyglerová.

