Češi propadli pivu, které je nestojí řidičák
7. 8. 2025 – 9:44 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Nealkoholické pivo už dávno není jen trapná náhražka pro abstinenty. V Česku se z něj stala naprostá samozřejmost – pije ho 85 procent dospělých, z toho šedesátka dokonce pravidelně. Ať už řídíte, makáte na zahradě nebo slavíte narozeniny, nealko pivo je všude. Pivovary tak vaří jako o život a sklenice se plní víc než kdy dřív.
Nealko už není ostuda, ale životní styl
Kdysi působilo jako pivo pro řidiče nebo nemocné. Dnes? Nealko pivo slaví v Česku boom. Aktuální průzkum agentury Ipsos ukazuje, že většina Čechů si ho dopřeje alespoň občas, 60 procent ho pije pravidelně a 43 procent oslovených uvedlo, že se pro něj rozhodují kvůli osvěžení během horkých letních dnů.
Zodpovědnost a zdravý životní styl stále hrají roli, ale přibývá těch, kdo si nealko dají prostě proto, že jim chutná. „Lidé ho pijí při oslavách, na koncertech, při posezení s přáteli. Stalo se běžnou součástí společenského života,“ říká Tomáš Slunečko z Českého svazu pivovarů a sladoven.
Řídíš? Pij. Pracuješ? Taky. Sportuješ? Proč ne
Zhruba třetina lidí, kteří nealko pivo pijí, si ho dopřeje právě při řízení. Další třetina si ho vychutná doma nebo při přátelském posezení. A co třeba v práci? I to je realita – téměř 13 procent dotazovaných přiznalo, že si dají nealko i během pracovní doby. Dokonce i sportovci si někdy neodpustí jedno nealko – konkrétně 8,4 procenta respondentů.
Zajímavostí je i to, že 62 procent Čechů preferuje ochucené verze. Hitem jsou hlavně mezi mladými a ženami, zatímco pivaři klasikové si častěji vybírají tradiční neochucený ležák.
Výroba roste, ale pozor – není to úplně bez alkoholu
V roce 2024 uvařily české pivovary přes 1,6 milionu hektolitrů nealkoholického piva, což představuje meziroční nárůst o téměř 14 procent. Na domácím trhu tvoří nealko už desetinu veškerého piva. A třeba v Plzeňském Prazdroji loni nealko tvořilo už 12 procent prodejů – přitom před 20 lety to bylo sotva jedno.
Odborníci ale varují: nealkoholické neznamená nulové. Podle českých i evropských pravidel může mít nealko pivo až 0,5 % alkoholu. A třeba pro děti nebo lidi se závislostí může i tohle malé množství představovat riziko.
První nealko pivo v Česku? Legendární Pito ze 70. let. Od té doby urazilo nealko obrovskou cestu – z nouzovky se stala plnohodnotná součást české pivní kultury.