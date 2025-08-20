Dnes je středa 20. srpna 2025., Svátek má Bernard
Počasí dnes 26°C Polojasno

Češi neznají mezí: Domácnosti lámou rekordy ve spotřebě plynu i elektřiny. Nedožene vás to?

20. 8. 2025 – 16:25 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Češi neznají mezí: Domácnosti lámou rekordy ve spotřebě plynu i elektřiny. Nedožene vás to?
Češi šlapou na plyn i elektřinu: Domácnosti lámou rekordy ve spotřebě | zdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Domácnosti v Česku začaly v prvním pololetí letošního roku spotřebovávat mnohem více energií než dříve. Spotřeba elektřiny stoupla o 2,6 procenta, plynu dokonce o více než 13 procent. Energetický regulační úřad (ERÚ) upozorňuje, že hlavními tahouny růstu jsou právě domácnosti, jejichž účty za energie se tak znovu prodraží.

Chladnější počasí a levnější energie

Podle předsedy ERÚ Jana Šefránka stojí za skokovým nárůstem kombinace dvou faktorů – nižších cen energií po krizovém období a chladnějšího počasí oproti loňsku. To je znát hlavně u plynu: zatímco celková spotřeba vzrostla o 13,2 procenta, pokud se čísla očistí od vlivu teploty, jde stále o nárůst 4,3 procenta.

Domácnosti se však postaraly o největší růst i u elektřiny. Ta se v Česku v první půlce roku spotřebovala v objemu 30,1 TWh, což je o 2,6 procenta více než loni. Jen domácnosti přidaly 9,3 procenta, zatímco podnikatelé pouze 2,7. Plynu Češi spotřebovali 43,3 TWh, přičemž domácnosti a menší odběratelé vyskočili o přibližně 15 procent.

Výroba elektřiny šla nahoru, voda a vítr dolů

Nárůst zaznamenala také samotná výroba elektřiny, která dosáhla 36,3 TWh, tedy o 7,5 procenta více než před rokem. Nejvíce si polepšily paroplynové elektrárny, které vyrobily o polovinu více než loni, fotovoltaika přidala čtvrtinu a jaderné zdroje šest procent.

Naopak obnovitelné zdroje táhly čísla dolů – vodní elektrárny se propadly o 37 procent, větrné o 11 a přečerpávací o čtyři procenta. Instalovaný výkon v Česku se přitom navýšil hlavně u plynových a fotovoltaických zdrojů, a to shodně zhruba o 17 procent.

Plyn proudí víc než dřív

Silný nárůst nastal i v tranzitu plynu přes Česko. Import do republiky poskočil o více než čtvrtinu, vývoz dokonce o neuvěřitelných 175 procent. Plyn proudil hlavně přes Německo, zatímco vývoz směřoval na Slovensko a do Polska. Podle ERÚ z nových pravidel regulace těží i čeští zákazníci, protože výnosy z tranzitu jdou částečně v jejich prospěch.

Zásobníky plynu byly na konci června naplněné na 58,8 procenta, což odpovídá dvěma miliardám kubíků. Proti loňsku se ze zásobníků vytěžilo o 4,7 procenta více a zároveň se do nich vtlačilo o 35 procent více plynu. Česko se tak připravuje na nadcházející topnou sezónu se solidní rezervou.

Tagy:
plyn energie elektřina domácnosti spotreba
Zdroje:
Idnes, ERU
Profilový obrázek
Štěpán Bárta
Novinář z Prahy, který se zaměřuje na ekonomická témata a dopad čísel na reálný život. Sleduje pohyb peněz i příběhy lidí v jejich stínu - od statistik po každodenní rozhodnutí domácností. Vedle psaní zpráv studuje vysokou školu, zajímá se o dění kolem sebe a ve volném čase rád zajde do kina, stráví večer s přáteli nebo si zahraje počítačovou hru. Věří, že i v ekonomice se dají najít příběhy, které mají co říct.

Předchozí článek

Obchod nabízí melouny za směšnou cenu, lidé si raději neříkají jeho jméno

Následující článek

Izrael definitivně schválil výstavbu židovských osad východně od Jeruzaléma

Nejnovější články