Češi mění vztah k pracantům ze zahraničí, vítají je 'jako spásu'

Největší německá banka Deutsche Bank plánuje zrušit až 10 tisíc pracovních míst, což představuje zhruba desetinu celkové pracovní síly společnosti. Propouštění je součástí plánu na snížení nákladů a mělo by se uskutečnit v letošním a příštím roce. Napsal to ve středu list The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje.

Vláda v demisi plánuje přeměnit Státní fond rozvoje bydlení na Státní investiční fond. Z něj by mohly na své záměry získat peníze obce a kraje. Kraje chce kabinet také požádat, aby sestavily přehled investic obcí a vyčíslily je. Na výroční konferenci Sdružení místních samospráv (SMS) to ve středu řekl premiér v demisi Andrej Babiš.

