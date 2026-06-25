Češi ho milují a kupují bez přemýšlení. U tohoto ovoce evropské kontroly nacházejí více reziduí pesticidů než u většiny ostatních
25. 6. 2026 – 13:20 | Magazín | Žaneta Kaczko
Evropské laboratoře pravidelně sledují, co se nachází v ovoci prodávaném na pultech obchodů. Výsledky ukazují, že některé druhy obsahují rezidua pesticidů častěji než jiné. Odborníci ale zároveň vysvětlují, jestli je důvod ovoce vyřazovat z jídelníčku.
Miska jahod, hrozen vína nebo čerstvě vymačkaný pomerančový džus patří mezi symboly léta. Tyto druhy ovoce se ale pravidelně objevují i v evropských statistikách sledujících rezidua pesticidů, což může na první pohled působit znepokojivě. Samotný nález reziduí však neznamená, že je ovoce zdravotně závadné.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) každoročně vyhodnocuje desetitisíce vzorků ovoce, zeleniny i dalších potravin. Laboratoře zjišťují, zda se v nich nacházejí zbytky přípravků používaných při ochraně rostlin a jestli jejich množství nepřekračuje limity stanovené evropskou legislativou.
Proč právě jahody a hrozny?
Pěstování některých druhů ovoce je náročnější než jiných. Jahody rostou nízko nad zemí, snadno je napadají plísně i škůdci a během sezony bývá potřeba opakovaná ochrana. Podobně jsou na tom stolní hrozny, které jsou citlivé na houbová onemocnění i hmyz. Proto se u těchto plodů častěji nacházejí rezidua více různých pesticidů. Nejde přitom jen o evropské údaje. Ke stejným závěrům opakovaně docházejí také zahraniční monitorovací programy.
Pomeranče mají jednu zvláštnost
Do stejné skupiny bývají často řazeny také citrusy, ale kvůli jinému důvodu. U pomerančů a dalších citrusových plodů se značná část reziduí nachází především na slupce, která bývá po sklizni ošetřována proti plísním a poškození během přepravy. Pokud člověk jí pouze dužinu, dostává se do kontaktu s podstatně menším množstvím těchto látek. Jestli ale často používá i nastrouhanou kůru do moučníků nebo domácích sirupů, doporučují odborníci sáhnout po bio citrusech.
Rezidua nejsou totéž co nebezpečí
Reziduum pesticidu znamená, že laboratorní přístroje dokázaly zachytit stopové množství určité látky. Moderní laboratoře dnes pracují s mimořádně citlivými metodami, které odhalí i velmi malé koncentrace. To ale ještě neznamená, že potravina představuje zdravotní riziko. Evropské kontroly dlouhodobě ukazují, že více než 96 procent analyzovaných vzorků splňuje všechny zákonné limity.
Dá se množství reziduí snížit?
Úplně odstranit je nelze, protože některé látky pronikají přímo do rostliny, jiné zůstávají na povrchu. Přesto má smysl ovoce před konzumací důkladně omýt pod tekoucí vodou. Pomůže také pestrost jídelníčku. Odborníci doporučují nestavět stravu na jednom druhu ovoce, ale pravidelně je střídat.
Přestat kupovat jahody?
Přestože se jahody nebo hrozny objevují v přehledech častěji než jiné ovoce, odborníci se shodují, že jejich konzumace přináší mnohem více zdravotních přínosů než rizik. Obsahují vlákninu, vitaminy, antioxidanty i další látky, které prospívají zdraví. Vyplatí se proto pravidelně ovoce jíst, pečlivě ho omývat a dopřát si co nejpestřejší jídelníček.