Červené světlo dobývá wellness svět. Funguje opravdu, nebo jde jen o drahý trik?
14. 5. 2026 – 10:13 | Zpravodajství | Alex Vávra
Terapie červeným světlem zaplavila wellness centra, fitness studia i domácnosti. LED masky, infračervené sauny a regenerační lůžka slibují mladší vzhled, rychlejší regeneraci i lepší zdraví. Co na jejich účinky říká věda a kde už začíná marketingový hype?
Terapie červeným světlem se během posledních let proměnila z okrajové wellness procedury v miliardový byznys. Zatímco ještě nedávno byly LED masky, infračervené sauny nebo světelné regenerační postele výsadou luxusních wellness center, dnes se stále častěji objevují v domácnostech, fitness centrech i kosmetických salonech. Výrobci slibují mladší vzhled, rychlejší regeneraci svalů, lepší spánek, zmírnění bolesti i podporu dlouhověkosti. Popularita těchto zařízení roste především díky sociálním sítím a rostoucímu zájmu o biohacking, regeneraci a anti-aging. Zásadní otázka ale zůstává stejná: jde skutečně o vědecky podloženou metodu, nebo jen o další módní trend?
Terapie červeným světlem využívá červené a blízké infračervené světlo o specifických vlnových délkách. Na rozdíl od ultrafialového záření nejde o světlo, které by pokožku poškozovalo nebo spalovalo. Červené světlo pracuje s vlnovými délkami přibližně mezi 630 až 660 nanometry, zatímco delší infračervené vlny pronikají hlouběji do tkání. Kratší vlnové délky působí hlavně na pokožku, delší mohou zasahovat svaly, klouby a další hlubší struktury organismu.
Princip fungování spočívá především v působení na mitochondrie, tedy buněčné elektrárny produkující energii. Světlo má podle výzkumů stimulovat tvorbu ATP, což je základní zdroj energie pro fungování buněk. Současně může docházet ke zvýšení krevního oběhu, aktivaci růstových faktorů, podpoře tvorby kolagenu a omezení zánětlivých procesů. Některé studie také naznačují, že světelná terapie podporuje autofagii, tedy přirozený proces, při kterém se buňky zbavují poškozených částí a nežádoucích bílkovin.
Kde má červené světlo největší potenciál
Nejsilnější vědecké důkazy zatím existují v oblasti zdraví pokožky, hojení ran, zmírnění bolesti a částečně také regenerace svalů. Dermatologové potvrzují, že červené světlo může podporovat tvorbu kolagenu, což může vést ke zlepšení elasticity pokožky a zmírnění jemných vrásek. Modré světlo se zároveň používá při léčbě akné, protože působí proti bakteriím spojeným se zánětlivými projevy.
Pozitivní výsledky se objevují také u pacientů trpících artritidou nebo chronickými bolestmi kloubů. Terapie může snižovat zánětlivé procesy a ovlivňovat přenos bolestivých signálů. Neznamená to však, že by artritidu dokázala vyléčit. Spíše může pomoci zmírnit symptomy a usnadnit každodenní fungování.
Velkou pozornost získává světelná terapie také ve sportovním prostředí. Profesionální sportovci i rekreační fitness nadšenci využívají LED postele a infračervené panely jako součást regenerace po tréninku. Některé studie naznačují rychlejší zotavení svalů a mírné snížení svalové bolesti po výkonu. Přesto odborníci upozorňují, že výsledky nejsou jednoznačné a část pozitivních účinků může souviset i s placebo efektem nebo samotným odpočinkem.
Zajímavý je také výzkum v oblasti neurověd. Některé experimentální studie zkoumají vliv infračerveného světla na mozek, krevní oběh a neurodegenerativní onemocnění. Výzkumníci sledují možné využití například u demence nebo poškození nervové tkáně. Výsledky vypadají slibně, ale zatím jde převážně o rané fáze výzkumu a malé studie.
Co je věda a co už marketing
Právě zde začíná největší problém celého odvětví. Zatímco samotný biologický mechanismus působení světla dává smysl a určité důkazy skutečně existují, marketing wellness průmyslu často předbíhá realitu. Na trhu se objevují stovky zařízení slibujících téměř zázračné výsledky bez jasně doložené účinnosti. Rozdíly mezi jednotlivými produkty jsou přitom obrovské.
Účinnost totiž závisí na celé řadě faktorů. Důležitá je správná vlnová délka, intenzita světla, délka expozice, vzdálenost od pokožky i konkrétní zdravotní problém. Domácí zařízení často nemají výkon potřebný k dosažení stejného efektu jako profesionální zdravotnické přístroje. Odborníci zároveň upozorňují, že mnoho studií je malých, krátkodobých a používá rozdílné metodiky, což ztěžuje jednoznačné závěry.
Skeptičtější část lékařské komunity upozorňuje i na to, že některé údajné benefity, například spalování tuku, dramatické omlazení nebo výrazné prodloužení života, zatím nemají dostatečnou vědeckou oporu. Podobně slabé důkazy existují i pro některé regenerační produkty používané ve fitness průmyslu.
Přesto odborníci většinou souhlasí alespoň v jednom bodě: při správném používání je terapie červeným světlem obecně považována za relativně bezpečnou. Nejde o invazivní metodu a vedlejší účinky bývají minimální. Doporučuje se ale dodržovat pokyny výrobce, nepřehánět délku používání a chránit oči. Opatrnost je vhodná také u lidí s citlivostí na světlo, některými kožními onemocněními nebo při léčbě rakoviny.
Červené světlo tak dnes stojí někde na pomezí moderní medicíny, regenerace a wellness trendu. Není to zázračný lék, který vyřeší všechny zdravotní problémy, ale zároveň nejde jen o prázdný marketing. V určitých oblastech už existují solidní vědecké důkazy, v jiných zatím převažují spíše nadějné hypotézy. Budoucí výzkum pravděpodobně ukáže, kde skutečně leží hranice jeho možností. Do té doby je rozumné vnímat terapii červeným světlem jako zajímavý doplněk péče o zdraví a regeneraci, nikoli jako náhradu klasické medicíny.