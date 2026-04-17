Ceny ropy prudce klesají po oznámení Teheránu o otevření Hormuzského průlivu
17. 4. 2026 – 16:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ceny ropy dnes na světových trzích prudce klesají poté, co Írán oznámil, že Hormuzský průliv je zcela otevřen plavbě obchodních lodí.
Klíčovou úžinou za normálních okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Její blokáda ze strany Teheránu po americko-izraelském útoku na Írán vedla k citelnému zdražení, kdy ceny opakovaně překročily 100 USD za barel.
Severomořská ropa Brent kolem 15:30 SELČ odepisovala deset procent pod 89,50 dolaru za barel. Barel americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) zlevňoval o 10,7 procenta a obchodoval se přibližně za 84 dolarů.
Analytička Bloombergu Mia Gindisová uvedla, že ačkoli nejnovější zprávy představují pozitivní vývoj, bude chvíli trvat, než se rejdaři a nájemci dohodnou, kdo ponese riziko při plavbě průlivem.
Americký prezident Donald Trump nicméně uvedl, že Američané budou nadále blokovat íránské přístavy, dokud nebude dohoda USA s Íránem "ze sta procent dokončena".
Podle údajů o sledování lodí se dva prázdné tankery na zkapalněný zemní plyn (LNG) pokoušejí vplout do Perského zálivu. Pokud se to podaří, bude to poprvé od začátku konfliktu na Blízkém východě před více než měsícem, co lodě vplují do této oblasti přes úžinu, uvedla agentura Bloomberg. Plavidla patří společnosti Adnoc a pravděpodobně se chystají naložit palivo z jejího závodu na vývoz LNG v Perském zálivu.
To by podle Bloombergu bylo konkrétním signálem, že Írán skutečně otevírá Hormuzský průliv komerčnímu provozu. Vývoz LNG přes průliv byl od konce února v podstatě zastaven.
Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Jako jeden z důvodů uváděly obavy, že by Írán mohl získat jadernou zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu.
Minulý týden Spojené státy a Írán uzavřely dvoutýdenní příměří, které má sloužit pro jednání o ukončení konfliktu. Situace v Hormuzském průlivu se ale zatím výrazně nezměnila, ačkoliv to Washington původně uváděl jako podmínku pro přerušení útoků. Tento týden v pondělí USA oznámily, že začaly s námořní blokádou íránských přístavů a pobřeží.
Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů)
BURZA
TYP
KONTRAKT
AKTUÁLNÍ CENA
PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR
Londýn - ICE
Brent
červen
|89,48
99,39
New York - NYMEX
WTI
květen
|83,98
91,16