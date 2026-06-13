Ceny piva na MS ve fotbale se liší i šestinásobně, na zápasech Česka je levnější
13. 6. 2026 – 14:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rozdíl mezi cenami piva na letošním mistrovství světa ve fotbale mezi nejlevnějšími a nejdražšími stadiony činí více než šestinásobek.
Nejlevnější bude pro fanoušky na dvou mexických stadionech, kde odehrají dvě utkání ve skupině také Češi. Podle analýzy serveru Playerstime vyjde půllitr v Estadio Akron v Guadalajaře a na Aztéckém stadionu v hlavním městě Mexiko v průměru na 2,75 a 2,80 dolaru (58,50 Kč). Naopak nejdražší je v Los Angeles a v Dallasu, kde cena přesahuje 16 dolarů (334 Kč).
V Guadalajaře hrála první utkání ve skupině česká reprezentace proti Koreji, třetí zápas proti Mexiku zase bude hrát na zmíněném Aztéckém stadionu. Druhý zápas ve skupině proti Jihoafrické republice bude hostit americká Atlanta.
Většina kanadských a amerických pořadatelských měst se pohybuje mezi šesti a deseti dolary za velké pivo, přičemž mezi cenově dostupnější americké lokality patří Atlanta, Boston nebo Kansas City.
Analýza vychází z porovnání cen na všech 16 stadionech, které budou hostit zápasy světového šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku. Autoři využili údaje z ceníků jednotlivých stadionů, nabídkových menu a dalších veřejně dostupných zdrojů.
Výsledky podle autorů odrážejí rozdíly v životních nákladech a provozních výdajích jednotlivých regionů. Zatímco v Mexiku zůstává pivo relativně levnou součástí běžné spotřeby, ve velkých amerických metropolích se na cenách výrazněji podepisují vyšší náklady na provoz stadionů i pracovní sílu.
Analýza zároveň srovnává ceny piva na zápasech s cenami v místních hospodách a barech. Ačkoliv jsou ve většině případů vyšší, někdy i výrazně, na mexických stadionech je nápoj o něco levnější.
Na Aztéckém stadioně je pivo v průměru o 17,2 procenta levnější než v okolních podnicích, kde stojí 3,38 dolaru. Stánky na stadionu v Guadalajaře nabízejí pivo o 3,8 procenta levněji oproti cenám ve městě, které činí v průměru 2,86 dolaru.
Naopak v Dallasu, Los Angeles a mexickém Monterrey zaplatí fanoušci na stadioně za pivo více než dvojnásobek oproti okolním podnikům.
Probíhající fotbalové mistrovství světa bude největším v historii. Turnaje se účastní 48 reprezentací a 104 utkání se odehraje v 16 městech ve třech hostitelských zemích. Analytici podle deníku Financial Times očekávají, že šampionát přinese pivovarnickému průmyslu výrazný růst spotřeby piva po celém světě.
Cena za velké pivo (0,5 litru)
|Město
|Stadion
|Cena na stadioně
|Místní podniky
|Rozdíl
|Dallas
|AT&T Stadium
|16,00 USD
|7,25 USD
|+120,7 %
|Los Angeles
|SoFi Stadium
|16,50 USD
|8,00 USD
|+106,3 %
|Monterrey
|Estadio BBVA
|5,75 USD
|2,86 USD
|+101,0 %
|Houston
|NRG Stadium
|12,00 USD
|6,00 USD
|+100,0 %
|Philadelphia
|Lincoln Financial Field
|11,50 USD
|6,00 USD
|+91,7 %
|New York / New Jersey
|MetLife Stadium
|14,50 USD
|8,00 USD
|+81,3 %
|San Francisco
|Levi's Stadium
|14,50 USD
|8,00 USD
|+81,3 %
|Miami
|Hard Rock Stadium
|12,00 USD
|8,00 USD
|+50,0 %
|Toronto
|BMO Field
|9,50 USD
|6,45 USD
|+47,3 %
|Kansas City
|Arrowhead Stadium
|10,15 USD
|7,00 USD
|+45,0 %
|Vancouver
|BC Place
|8,50 USD
|6,50 USD
|+30,8 %
|Seattle
|Lumen Field
|10,00 USD
|8,00 USD
|+25,0 %
|Atlanta
|Mercedes-Benz Stadium
|8,50 USD
|7,00 USD
|+21,4 %
|Boston
|Gillette Stadium
|8,25 USD
|8,00 USD
|+3,1 %
|Guadalajara
|Estadio Akron
|2,75 USD
|2,86 USD
|-3,8 %
|Mexico City
|Aztécký stadion
|2,80 USD
|3,38 USD
|-17,2 %
Zdroj: playerstime.com; řazeno podle rozdílu v cenách mezi stadionem a podniky