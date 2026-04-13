Dnes je pondělí 13. dubna 2026., Svátek má Aleš
Počasí dnes 15°C Zataženo

Ceny Anděl se neobešly bez skandálů: Nahá zpěvačka, nabroušené politické komentáře a ostrá potyčka

13. 4. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Tradiční hudební ceny se tentokrát nesly v pořádně nabroušeném duchu a někteří z diváků nevěděli, kam se mají koukat dřív.

Předávání tradičních hudebních cen byla letos docela pořádná divočina. Nebyla nouze o konfrontace, ostrá vymezení, politické komentáře, kritiku bez servítek i prakticky nahé divy.

Právě k poslednímu zmiňovanému se zařadila zpěvačka Sharlota, která se zřejmě nechala inspirovat západním trendem dorazit před co nejvíce lidí co nejvíc nahá. Oblékla průhledné šaty jak z pohádky tisíce a jedné noci, se spodním prádlem se nezatěžovala a obecenstvo tak rozhodně mělo nač koukat. Ačkoliv, pravda, pozornost na sebe strhávala především až teatrálně obří mašle, kterou si pěvkyně uvázala kolem krku.

Spolu se zpěvačkou dorazil i její manžel Lucas Blakk, který nevypadal, že by mu snad nějak vadilo ukázat světu ženiny přednosti. Jedná se konec konců o marketingového specialistu a účel byl nejspíš splněn: O Sharlotě se mluvilo a psalo snad nejvíc z celého večera.

sharlota 2 zdroj: Profimedia.cz

Což ale neznamená, že by se snad nic dalšího nestalo: Na afterparty se z neznámého důvodu strhla bitka, jak si všiml magazín eXtra, během níž brala neznámá blondýnka od pohledu překvapeného muže v obleku pěkně pod krkem. O co šlo, je ve hvězdách, pravděpodobný pár si ale nejspíš měl doma co vyříkávat.

Ostrá atmosféra ale nepanovala jen venku, ale i na pódiu, které řada umělců využila krom obligátní děkovačky také k prezentaci politických názorů.

„Vyzýváme tímto Ceny Anděl, aby přehodnotily svoji spolupráci s Coca-Colou,“ zvolala zpěvačka skupiny Ida The Young, která ještě rovnou zkritizovala podporu Izraele a poukazovala na továrnu Coca-Coly v Gaze. Ovací se nedočkala, reakce sálu nebyla na její straně.

„Náš kámoš Oto Klempíř je v kanceláři asi víc, než by měl. Doufám, že bude v kanceláři čím dál méně, chová se jako idiot,“ tepal zas pro změnu ministra kultury rapper Idea.

Ústa na špacír pak vypustil i výherce nejlepšího videoklipu: „Můj proslov bude krátký, ale je to jedna z posledních možností, kdy to říct. Možná od ledna to nebude možné. Kašlu na Okamuru, kašlu na Babiše, kašlu prostě na Turka a Motoristy, Klempíře. Mějte hezký den,“ hlásil.

Tagy:
skandál anděl cena Hudební ceny Anděl zpěvačka hudební nahá
Zdroje:
Vlastní, Extra.cz, Expres.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Následující článek

Nejnovější články