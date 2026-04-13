Ceny Anděl se neobešly bez skandálů: Nahá zpěvačka, nabroušené politické komentáře a ostrá potyčka
13. 4. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Tradiční hudební ceny se tentokrát nesly v pořádně nabroušeném duchu a někteří z diváků nevěděli, kam se mají koukat dřív.
Předávání tradičních hudebních cen byla letos docela pořádná divočina. Nebyla nouze o konfrontace, ostrá vymezení, politické komentáře, kritiku bez servítek i prakticky nahé divy.
Právě k poslednímu zmiňovanému se zařadila zpěvačka Sharlota, která se zřejmě nechala inspirovat západním trendem dorazit před co nejvíce lidí co nejvíc nahá. Oblékla průhledné šaty jak z pohádky tisíce a jedné noci, se spodním prádlem se nezatěžovala a obecenstvo tak rozhodně mělo nač koukat. Ačkoliv, pravda, pozornost na sebe strhávala především až teatrálně obří mašle, kterou si pěvkyně uvázala kolem krku.
Spolu se zpěvačkou dorazil i její manžel Lucas Blakk, který nevypadal, že by mu snad nějak vadilo ukázat světu ženiny přednosti. Jedná se konec konců o marketingového specialistu a účel byl nejspíš splněn: O Sharlotě se mluvilo a psalo snad nejvíc z celého večera.
Což ale neznamená, že by se snad nic dalšího nestalo: Na afterparty se z neznámého důvodu strhla bitka, jak si všiml magazín eXtra, během níž brala neznámá blondýnka od pohledu překvapeného muže v obleku pěkně pod krkem. O co šlo, je ve hvězdách, pravděpodobný pár si ale nejspíš měl doma co vyříkávat.
Ostrá atmosféra ale nepanovala jen venku, ale i na pódiu, které řada umělců využila krom obligátní děkovačky také k prezentaci politických názorů.
„Vyzýváme tímto Ceny Anděl, aby přehodnotily svoji spolupráci s Coca-Colou,“ zvolala zpěvačka skupiny Ida The Young, která ještě rovnou zkritizovala podporu Izraele a poukazovala na továrnu Coca-Coly v Gaze. Ovací se nedočkala, reakce sálu nebyla na její straně.
„Náš kámoš Oto Klempíř je v kanceláři asi víc, než by měl. Doufám, že bude v kanceláři čím dál méně, chová se jako idiot,“ tepal zas pro změnu ministra kultury rapper Idea.
Ústa na špacír pak vypustil i výherce nejlepšího videoklipu: „Můj proslov bude krátký, ale je to jedna z posledních možností, kdy to říct. Možná od ledna to nebude možné. Kašlu na Okamuru, kašlu na Babiše, kašlu prostě na Turka a Motoristy, Klempíře. Mějte hezký den,“ hlásil.