Cenový strop na paliva v úterý vzroste, nafta se vrátí nad úroveň 39 Kč za litr
13. 7. 2026 – 18:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Cenový strop na pohonné hmoty, který denně určuje stát, v úterý opět vzroste.
Benzin oproti dnešku zdraží o dva haléře na 41,88 Kč za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 39,19 koruny, což je o 40 haléřů více než dnes. Nafta se tak po téměř měsíci vrátí na úroveň 39 korun. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Maximální ceny bude úřad určovat do konce tohoto týdne, od pondělí 20. července se ceny benzinu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů.
Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle analytiků bylo dosud hlavním efektem cenových stropů zastavení extrémních cenových šoků. Zároveň ale nebyly hlavním důvodem následného zlevňování nafty a benzinu, ceny by klesaly i tak, byť se zpožděním.
Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Provozovatelé čerpacích stanic mohou uplatnit marži ve výši maximálně tří korun na litr paliva. Vláda zároveň kvůli zdražování paliv rozhodla v dubnu o dočasném snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny. U benzinu se spotřební daň nezměnila, dál činí 12,84 koruny za litr.
Ceny pohonných hmot začaly rychle růst poté, co zdražila ropa na světových trzích, když Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán. Ten v odvetě napadl okolní země a uzavřel Hormuzský průliv, kterým se dopravuje ropa a další suroviny z Perského zálivu. Důsledkem bylo zdražení ropy na světových trzích.
Vláda následně v dubnu rozhodla o cenové regulaci. Původně opatření mělo platit do konce dubna, kabinet ale schválil jeho prodloužení na květen, následně na červen a poté do 19. července. Dnes vláda rozhodla, že regulace už po tomto datu pokračovat nebude. Skončí tak stanovování maximálních cen, zastropování marží obchodníků i snížení spotřební daně na naftu.