Cena zlata vystoupila na nový rekord kvůli napětí kolem Grónska
19. 1. 2026 – 11:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Cena zlata se dnes vyšplhala na nové rekordní maximum v blízkosti 4700 dolarů (přes 98.000 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu).
Za jejím růstem stojí sobotní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v rámci snahy o převzetí Grónska uvalí dodatečná cla na některé evropské země.
Krátce po 8:00 SEČ vykazovala cena zlata nárůst o téměř dvě procenta a pohybovala se v blízkosti 4680 dolarů za unci. Během noci vystoupila až nad 4690 dolarů za unci, vyplývá z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg. Na nové rekordní maximum se vyšplhala také cena stříbra, která překročila 94 dolarů za unci. Později však o část zisků přišla.
Trump hodlá od 1. února uvalit dodatečné clo deset procent na Dánsko, Švédsko, Francii, Německo, Nizozemsko a Finsko, které jsou členy EU, a také na Británii a Norsko. Tyto země se podle Trumpa postavily proti jeho přání získat Grónsko.
"Geopolitické napětí poskytlo investorům sázejícím na růst ceny zlata další důvod k tomu, aby žlutý kov posunuli na nová maxima," uvedl podle agentury Reuters analytik Matt Simpson ze společnosti StoneX. "Vzhledem k tomu, že Trump vložil do hry cla, je jasné, že jeho hrozba ohledně Grónska je skutečná a že bychom mohli být o krok blíže ke konci NATO," dodal.
Investoři zlato vnímají jako bezpečné útočiště v dobách nejistoty. Za celý loňský rok se cena žlutého kovu zvýšila o 64 procent. Kromě geopolitického napětí přispěly k růstu ceny zlata také pokračujících nákupů ze strany centrálních bank, nižší úrokové sazby a slabší kurz dolaru.
Nízké úrokové sazby jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy. Slabší dolar pak snižuje ceny zlata a dalších komodit z pohledu držitelů ostatních měn, což obvykle podporuje poptávku.