Cena plynu pro evropský trh výrazně klesá díky nadějím na dohodu USA s Íránem
6. 5. 2026 – 14:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dnes výrazně snižuje díky nadějím na mírovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem.
Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku vykazoval kolem 13:45 SELČ pokles o více než deset procent a pohyboval se v blízkosti 42 eur (zhruba 1020 Kč) za megawatthodinu (MWh). Předtím sestoupil až na 40,50 eura za MWh.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Zdůvodnil to velmi pokročilými rozhovory s Íránem a snahou o dosažení dohody.
Lodní dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Průliv je klíčovou cestou pro přepravu ropy a plynu z oblasti Perského zálivu.
Bílý dům se podle serveru Axios domnívá, že uzavření dohody o jednostránkovém memorandu o porozumění je na dosah, přičemž odpověď Teheránu na několik klíčových bodů by mohla přijít do 48 hodin.
Dohoda podle serveru počítá mimo jiné s moratoriem na íránské obohacování uranu, se zrušením amerických sankcí proti Teheránu a s uvolněním zmrazených íránských aktiv, jakož i s obnovením provozu v Hormuzském průlivu.