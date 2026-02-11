Celníci zadrželi neznačené cigarety i náplně a odhalili nelegální výrobu lihu
11. 2. 2026 – 12:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Celníci v prvním únorovém týdnu zadrželi ve stovkách provozoven přes 15.000 kusů neznačených cigaret, 22 litrů nelegálních náplní do elektronických cigaret a odhalili také nelegální výrobu alkoholu.
V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Štaffová. Celorepubliková kontrolní akce podle ní odhalila desítky porušení při prodeji tabákových výrobků, elektronických cigaret i lihu. Celkový únik na spotřební dani překročil 200.000 korun, dodala.
Kontrolní akce se konala od 2. do 6. února na všech celních úřadech v České republice, celníci prověřovali provozovny zaměřené na prodej vybraných výrobků. "Akce potvrdila, že provozovatelé dlouhodobě porušují zákonná opatření s cílem obejít daňové povinností ohrožují zdraví spotřebitelů," uvedla mluvčí.
Při kontrole značení tabákových výrobků a elektronických cigaret a náplní do nich zjistili celníci porušení předpisů ve 48 případech, kontrol bylo 159. "Nejčastěji šlo o prodej neznačených tabákových výrobků, kdy bylo zadrženo 15.444 kusů cigaret, 295 kusů doutníků a cigarillos, více než 22 litrů náplní do elektronických cigaret a 787 gramů nikotinových sáčků bez platné tabákové nálepky," sdělila celní správa.
Celníci při kontrolách také objevili nelegální výrobu lihu, podle mluvčí to bylo už čtvrté odhalení nelegální pálenice od počátku roku. Upozornila, že takové jednání představuje závažné riziko ohrožení zdraví, protože nelegálně vyráběný líh může obsahovat látky nebezpečné pro lidský organismus. Výjimkou podle ní nebylo ani odhalení 629 gramů a 130 kusů balení nelegálního prodeje zakázaných a regulovaných látek, konkrétně kratomu, produktů s obsahem HHC a dalších látek.
Nad rámec kontrolní akce se celníci zaměřili také na rizikové provozovny, které mají dlouhodobě problematickou historii. "Při kontrole šipkařského klubu v Litoměřicích zadrželi 32 spotřebitelských balení lihovin, z nichž část byla bez kontrolní pásky, část s poškozenou páskou a část značená v rozporu se zákonem o povinném značení lihu," uvedla mluvčí. Provozovatel, který se podle ní potýká i s kontrolami z jiných státních institucí, neprokázal řádné zdanění ani oprávněné nabytí těchto výrobků a alkohol nakoupil od subjektu, který není oprávněn k distribuci lihu, dodala.