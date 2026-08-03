Celníci odhalili gang překupníků papoušků, zajistili stovku ptáků
3. 8. 2026 – 14:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Celníci odhalili gang překupníků chráněných druhů papoušků působící v několika krajích a zajistili asi stovku ptáků.
S odchytem a zajištěním zvířat celníkům pomohly zoo v Praze, Zlíně a Ostravě. V ostravské zahradě také papoušci nalezli dočasné útočiště. V tiskové zprávě na webu celníků to dnes oznámila mluvčí Celní správy ČR Martina Kaňková. Případem se zabývá policie.
Skupinu, která chráněné papoušky nelegálně přepravovala přes hranice a prodávala, odhalili brněnští celníci ze sekce pátrání a dohledu Generálního ředitelství cel. "Při domovních prohlídkách v Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském kraji zajistili přes 100 ptáků v hodnotě přibližně dvou milionů korun," sdělila Kaňková. "České inspekci životního prostředí (ČIŽP) celníci předali k zabavení 55 papoušků, především arů, kakaduů a amazoňanů, kteří jsou chráněni mezinárodní úmluvou CITES," doplnila.
Chráněné papoušky podle mluvčí celníků skupina kupovala na burzách exotického ptactva i od soukromých chovatelů. S ptáky gang obchodoval v zemích Evropské unie i mimo EU. Jeho členové kvůli tomu padělali doklady o původu, osvědčení CITES i identifikační kroužky, které slouží k evidenci v registru a k ověření legálního původu ptáků. "Celníci zdokumentovali mimo jiné nelegální dovoz ze zemí mimo EU, kde překupníci papoušky transportovali v taškách a PET lahvích," popsala Kaňková převozy papoušků.