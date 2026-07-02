Čelem vzad! Bohuš Matuš najednou vyhrožuje novinářům: "Za mnou stojí velký lidi"
2. 7. 2026 – 6:07 | Magazín | Jana Strážníková
Známý zpěvák znatelně změnil tón a z ničeho nic mu vadí, že se o něm píše.
Rozchod Bohuše Matuše s jeho o třicet let mladší manželkou a podrobnosti rodinné situace se stále těší velké pozornosti médií. A nezdá se, že by z toho byl sám Matuš zrovna v sedmém nebi.
Na jeho obranu samozřejmě musíme vzpomenout, že to nebyl on, kdo jako první provařil na veřejnosti, že se vztah rozpadl. Informaci pustila ven jeho manželka Lucie a nic nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o prohlášení, které by snad s Matušem předem konzultovala. Zpěvák byl totiž sám celkem v šoku.
Pak už si ale pustil ústa na špacír sám a zcela dobrovolně, když zavolal do eXtra.cz a nejspíš z trucu, nejspíš v momentální chvíli slabosti, magazínu navyprávěl, co se jen do redaktora vešlo.
A nejspíš za to dostal doma céres, což je, pravda, poněkud zvláštní, vzhledem k tomu, že se pár rozešel. Na tom nicméně až tak nesejde, důležité je, že to nyní vypadá, že Bohuš hořce lituje, že něco prozradil... A ze zveřejnění rozhovoru trochu bizarně viní novináře samotné.
„Co mi to děláte? To bude průšvih… Koukám na podcast… Je tam můj rozhovor s vámi a to je strašný průs*r,“ volal nově do eXtra.cz poté, co viděl jejich podcast, kde se probírala právě situace Matušových.
Co přesně je ale problém, neupřesnil. Pouze neurčitě vyhrožoval: „To uvidíte. Za mnou stojí velký lidi. Tak je škoda, že jste to udělal.“
„Zneužili jste mě a děláte ze mě totálního kr*pla,“ dál tvrdí v reakci na zveřejnění toho, co on sám řekl.
„Takhle ponižovat člověka. To vám není ani trochu líto? Je to hrozný, co jste udělali,“ dodal ještě trochu citového tlaku na závěr.
Co přesně ale udělali novináři špatně, když zveřejnili, co jim řekl, stále není jasné. Nebo snad čekal, že zavolá do novin, přátelsky si popovídá se zpovědní vrbou, která jeho tajemství navěky uloží ke spánku a nic nepůjde do tisku?