3. 12. 2025 – 12:50 | Magazín | Anna Pecena

Celebrity najednou rychle hubnou a mění tváře: skrytý trend, který se vymkl kontrole
plastické operacezdroj: Printscreen X
Během pár měsíců prošla řada celebrit a influencerů tak drastickou proměnou, že fanoušci mluví o „nelidských tvářích“ a „plastikové generaci“. Co se skutečně děje v zákulisí a proč tento trend nabral takovou rychlost?

Rychlé hubnutí díky moderním injekcím mění pravidla hry

To, co dřív vyžadovalo měsíce disciplíny, diety a cvičení, dnes zvládají některé hvězdy během několika týdnů. Trend hubnoucích přípravků založených na látkách typu semaglutid se rozšířil výrazně rychleji, než odborníci očekávali. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se počet pacientů užívajících antidiabetika se silným vedlejším účinkem na hubnutí zvýšil mezi roky 2021 a 2023 o více než 40 procent. A to jde o veřejná čísla – skutečné využití v celebritním prostředí může být ještě vyšší.

V českém prostředí se to začalo otevřeně řešit poté, co několik známých influencerů přiznalo během loňského roku rychlý úbytek hmotnosti bez zásadní změny životosprávy. Deník N upozornil, že tlak na „rychlou transformaci postavy“ roste zejména na platformách, kde se počítá každý detail vzhledu. A tam, kde je výkon přímo spojen s vizuálem, se injekce stávají jakousi novodobou zkratkou.

Proč tváře celebrit vypadají stejné jako z jedné formy

Spolu s hubnutím přichází také vlna plastických úprav. Není to nic nového, ale tempo posledních dvou let je bezprecedentní. Estetické kliniky hlásí nápor – podle iRozhlas.cz vzrostl zájem o plastické zákroky v Česku o zhruba třetinu během dvou let, což je největší nárůst za poslední dekádu.

Výsledek je vidět na první pohled. Tváře jsou vyhlazené, kontury přerysované, rty zvětšené, oči otevřené do nepřirozených tvarů. Mnoho celebrit se tak dostává do fáze, kdy už jejich obličej ztrácí přirozené proporce. Fanoušci pak mluví o „umělé masce“ nebo „beztvářnosti“, protože lidské obličeje přirozeně nikdy nevypadají jako filtr z mobilní aplikace.

Problém je systémový: když jedna hvězda změní vizuál drasticky a získá tím více pozornosti, ostatní jsou motivovány následovat.

Algoritmy, tlak na výkon a spirála, která nemá brzdu

Za rychlým hubnutím i plastickými úpravami stojí stejný mechanismus: potřeba být vidět. Influencer, který zmizí na týden, okamžitě klesá v algoritmech. Ten, kdo zůstane „obyčejný“, se utopí mezi tisíci dalších. Proto se extrémní úpravy stávají běžnou strategií.

Psychologové zároveň upozorňují, že kombinace rychlých výsledků, veřejného tlaku a neustálého porovnávání může vést k dlouhodobému poškození psychiky. Jenže showbyznys přináší odměny těm, kteří se změn nebojí – a to i za cenu ztráty přirozenosti.

Výsledek? Generace celebrit, které sice vypadají dokonale podle digitálních standardů, ale zároveň čím dál méně lidsky. A tento trend rozhodně nekončí.

