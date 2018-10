ČD získaly na dotacích miliardy, přesto je dle kontrolorů třetina vlaků příliš stará

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Více jak třetina vlaků Českých drah (ČD) slouží přes 30 let, ačkoliv ČD získaly v letech 2008 až 2018 na obnovu vlaků 4,6 miliardy korun z evropských i státních peněz, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. Věková struktura vlaků neodpovídá stávajícím ani budoucím požadavkům objednatelů dopravních služeb ani očekávání veřejnosti. ČD tvrdí, že stáří vozů ovlivnila prakticky nulová obnova mezi lety 1989 až 2008. Poté prý po 10 let investovaly asi 45 miliard korun, dalších 40 miliard korun by prý potřebovaly.

NKÚ se zaměřil na peníze poskytované dopravcům na obnovu železničních kolejových vozidel v letech 2012 až 2018. Vedle státního dopravce kontroloval ministerstvo dopravy, které na obnovu železničních kolejových vozidel rozdělovalo státní peníze i evropské dotace. "I přes mírný pokles průměrného stáří železničních kolejových vozidel tvoří podstatnou část vozového parku Českých drah vozidla starší 30 let, často za hranicí technické i morální životnosti," konstatovali kontroloři v tiskové zprávě. V roce 2012 provozovaly České dráhy přibližně 42 procent takto starých vozidel, loni to bylo zhruba 35 procent. České dráhy oponují, že investovat mohly až zhruba od roku 2008, a to díky získání mezinárodního ratingu a následnému vydání dluhopisů. "Prostředky z dluhopisového programu byly použity právě na nákup nových a modernizaci starších vozidel. Podíl dotačních prostředků na obnovu vozidel ČD byl z pohledu celkových investic malý," uvedla firma. ČTĚTE TAKÉ: Soud zprostil průvodčí a vlakvedoucí viny za nehodu, při níž zemřelo dítě Podle NKÚ se také nedaří otevírat trh železniční osobní dopravy, a České dráhy jsou tak stále hlavním provozovatelem, když zajišťují 85 procent přepravního výkonu. "Důsledkem toho je, že příjemcem téměř všech evropských i státních peněz byla právě tato společnost, která v letech 2008 až 2018 získala na obnovu vlaků 4,6 miliardy korun," zjistil NKÚ. Ministerstvo dopravy ale s tvrzením NKÚ, že příjemcem téměř všech evropských i státních peněz jsou České dráhy, nesouhlasí. Podle něj bylo v rámci dotace na obnovu železničních kolejových vozidel možné získat z operačního programu Doprava 2014-2020 až 7,7 miliardy korun a alokace je už předběžně vyčerpána. "Zároveň bylo dokončeno hodnocení projektů a v této souvislosti je třeba zdůraznit, že u více než 50 procent prostředků alokace nejsou příjemcem České dráhy," uvedlo ministerstvo. Kontroloři ale upozornili, že o poskytnutí podpory na základě žádostí až do konce kontroly NKÚ v květnu 2018 ministerstvo nerozhodlo. Co se týká otevírání trhu, jsou stejně jako v dalších zemích Evropské unie nastaveny termíny pro postupné otevírání trhu veřejných služeb, uvedlo ministerstvo. V souladu s takzvaným čtvrtým železničním balíčkem právních předpisů EU režim přímých zadání na železnici musí být ukončen k roku 2023, dodalo. Související články Ťok sáhl do dozorčí rady ČD, komunisté se zlobí

