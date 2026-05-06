Cameron Diaz překvapila fanoušky, narodilo se jí další dítě. V 53 letech
6. 5. 2026 – 15:11 | Zpravodajství | Alex Vávra
Herečka Cameron Diaz a rocker Benji Madden překvapili fanoušky oznámením narození třetího dítěte. Slavný pár držel těhotenství v tajnosti až do poslední chvíle a synovi vybral neobvyklé jméno Nautas.
Hollywoodská herečka Cameron Diaz (53) a její manžel Benji Madden (47) znovu překvapili fanoušky. Slavný pár totiž bez předchozího oznámení přivítal na svět svého třetího potomka. Novinku zveřejnili až po narození syna, který dostal netradiční jméno Nautas Madden.
Zatímco většina hollywoodských celebrit sdílí těhotenské fotografie, luxusní oslavy i první snímky z porodnice, Cameron Diaz a Benji Madden zůstávají věrní svému stylu. O rodinném životě mluví jen minimálně a své děti před veřejností pečlivě chrání. Ani tentokrát nezveřejnili jedinou fotografii miminka.
Madden oznámil narození syna na Instagramu prostřednictvím kresby pirátské lodi s nápisem Nautas Madden. Přidal také několik dalších ilustrací včetně kardinála a květiny v květináči. Fanouškům následně napsal, že jejich rodina je zdravá, šťastná a nesmírně vděčná za nový přírůstek do rodiny.
Jméno Nautas okamžitě vyvolalo na sociálních sítích obrovský rozruch. Podle rodiny znamená námořník, navigátor nebo cestovatel, tedy člověk, který se nebojí vydat do neznáma. Fanoušci v komentářích zaplavili pár gratulacemi a mnozí označili jméno za jedno z nejneobvyklejších v Hollywoodu.
Manželé už společně vychovávají dceru Raddix Wildflower Madden a syna Cardinala Maddena. Také narození Cardinala oznámili až poté, co přišel na svět. Už tehdy zdůraznili, že kvůli bezpečnosti a soukromí dětí nebudou zveřejňovat jejich fotografie.
Velkou pozornost nyní vyvolala i otázka, zda Cameron Diaz své děti porodila sama. V zahraničních médiích se už několik let spekuluje o tom, že pár mohl využít služeb náhradní matky, zejména kvůli věku herečky a skutečnosti, že žádné z těhotenství nikdy veřejně nepotvrdila. Ani Cameron Diaz, ani Benji Madden ale tyto informace nikdy oficiálně nepotvrdili. Není tak jasné, zda děti odnosila herečka sama, nebo rodina využila náhradní mateřství.
Z hollywoodské divošky oddaná manželka a trojnásobná maminka
Příběh Cameron Diaz a Benjiho Maddena patří k nejpřekvapivějším vztahům v Hollywoodu. Když spolu začali randit, mnoho lidí jejich romanci nevěřilo. Ona byla jednou z největších filmových hvězd přelomu tisíciletí, známá z filmů Charlie's Angels, Vanilla Sky nebo The Holiday, zatímco on byl rebelující rocker z kapely Good Charlotte.
Jejich vztah začal v roce 2014 a podle zahraničních médií je seznámila herečka Nicole Richie, která je provdaná za Benjiho bratra Joela Maddena. Mezi Cameron a Benjim přeskočila jiskra téměř okamžitě. Už po několika měsících vztahu se zasnoubili a v lednu 2015 si řekli ano během soukromého obřadu v jejich domě v Beverly Hills.
Diaz v minulosti randila s řadou slavných mužů včetně Justina Timberlakea nebo Alexe Rodrigueze, dlouho ale tvrdila, že svatba ani děti nejsou její prioritou. Vše se změnilo až po setkání s Maddenem. Herečka několikrát přiznala, že právě vedle něj našla životní klid, stabilitu a pocit bezpečí, který jí v předchozích vztazích chyběl.
Benji Madden své ženě pravidelně vyznává lásku na sociálních sítích. K sedmému výročí svatby napsal, že vždy snil o rodině, jako je ta jejich. Popsal ji jako šťastnou, klidnou, věrnou a plnou vášně i hlubokého pouta.
Mateřství změnilo Cameron Diaz od základů
Cameron Diaz se v posledních letech stáhla z veřejného života právě kvůli rodině. Po obrovském úspěchu v Hollywoodu se rozhodla dát herectví na vedlejší kolej a téměř deset let se neobjevovala před kamerou. Sama později vysvětlila, že potřebovala získat zpět kontrolu nad vlastním životem a chtěla si užívat obyčejné chvíle mimo neustálý tlak médií.
Herečka otevřeně mluvila také o tom, že cesta k mateřství nebyla jednoduchá. Podle zdrojů blízkých rodině po dětech toužila dlouhé roky a narození potomků pro ni znamenalo splněný sen. V rozhovorech přiznala, že být matkou ve vyšším věku přináší specifické výzvy. Říkala například, že mnoho žen s malými dětmi je výrazně mladších než ona, ale zároveň chce mít dostatek energie a vitality, aby mohla být svým dětem oporou.
S typickým humorem také vtipkovala, že se teď musí dožít minimálně 107 let, aby mohla být svým dětem co nejdéle nablízku. Přestože se stáhla do ústraní, letos se Diaz znovu vrátila do Hollywoodu. Po desetileté pauze se objevila ve filmu Back in Action společnosti Netflix po boku Jamieho Foxxe. Následně přijala i roli ve filmu Outcome, kde si zahrála s Keanu Reevesem.
Zdá se ale, že rodina zůstává pro Cameron Diaz absolutní prioritou. A podle reakcí fanoušků je jasné, že tajné narození malého Nautase se okamžitě zařadilo mezi největší hollywoodská překvapení letošního roku.