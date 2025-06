Bývalý kapitán Sparty Forman posílil hokejisty Kladna

5. 6. 2025

Hokejový útočník Miroslav Forman je novou posilou Kladna a už dvanáctým novým hráčem Rytířů pro příští sezonu.

Čtyřiatřicetiletý kapitán Sparty z minulého ročníku v pražském klubu po sezoně předčasně skončil, přestože měl ještě rok platný kontrakt. Kladno pro něj bude třetím působiště v extralize, přičemž 15 sezon strávil ve Spartě a jen část ročníku 2020/21 v Českých Budějovicích.

"Věděli jsme, že má Míra několik nabídek a jsme rádi, že si vybral tu naši. Příchodem Míry získáváme dalšího z lídrů jak na ledě, tak v kabině," uvedl sportovní manažer kladenského klubu Jiří Burger.

Forman si v uplynulé sezoně připsal ve 41 zápasech základní části 15 bodů za sedm branek a osm asistencí. Ve 12 zápasech play off přidal dvě asistence. Sparta ovládla suverénně dlouhodobou část, ale v play off vypadla v semifinále s Kometou Brno a její čekání na titul od roku 2007 trvá. Forman byl před sezonou zvolen kapitánem pro domácí zápasy a pro venkovní byl určen útočník Vladimír Sobotka, který také klub opustil a upsal se Pardubicím.

Forman v domácí nejvyšší soutěži odehrál 709 zápasů a připsal si 357 bodů (141+216). Z toho jen 18 utkání a 15 bodů (7+8) bylo za České Budějovice. Má také ze sezony 2016/17 dva starty v české reprezentaci, při nichž nebodoval.

Pro Rytíře je už dvanáctým novým členem kádru. Přivedli také kanadského obránce Jérémieho Blaina z Hradce Králové, Jana Piskáčka z Plzně, Martina Janduse z Třince, Tomáše Tomka ze Sparty a Martina Matějíčka z Peterboroughu ze zámořské juniorské ligy OHL. Do útoku pak Kanaďana Daniela Audettea z Klotenu, Marcela Barinku z Vítkovic, Kellyho Klímu z Liberce, Jakuba Konečného z Komety, Adama Bareše z Pelicans Lahti a Oskara Lislera z juniorského týmu Linköpingu.

"Líbí se mi, co se na Kladně tvoří, a jsem rád, že toho budu součástí. Věřím, že máme tým, který může v příští sezoně uspět, a udělám maximum pro to, aby se to povedlo," řekl Forman po příchodu do předposledního týmu minulého ročníku.