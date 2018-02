Bývalý exekutor zpronevěřil přes 100 milionů, dostal 11 let

6. 2. 17:25

Sněmovní volby by nyní opět vyhrálo hnutí ANO s podobným ziskem jako v říjnových volbách, tedy kolem 30 procent. ODS by ale z druhého místa odsunuli ČSSD a Piráti, kteří by dostali shodně 12,5 procenta. Občanští demokraté by měli 12 procent, vyplývá z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.