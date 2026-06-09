Bývalí sociální demokraté podali žádost o registraci nové strany
9. 6. 2026 – 6:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala dnes odpoledne ministerstvu vnitra žádost o registraci nové strany.
Subjekt má název Nová sociální demokracie a chce pracovat na tom, aby se společnost změnila, byla férovější a spravedlivější. O podání informoval ČTK Špidla.
"Jde o důležitý krok pro vznik nového politického domova pro levicově zaměřené občany. Práce je to nekonečná, ale stojí za to," sdělil Špidla k dnešnímu oslovení ministerstva.
Legislativa ukládá ministerstvu vnitra provést registraci nebo rozhodnout o jejím odmítnutí do 15 dní ode dne zahájení řízení. Ještě předtím úřad kontroluje podání a upozorňuje žadatele na případné nedostatky, které neumožňují řízení zahájit.
K podání je třeba dodat petici s tisíci podpisy a stanovy vznikajícího subjektu. Sběr podpisů v ulicích zahájila Nová sociální demokracie 1. května. Strana má sjednotit mimo jiné sympatizanty sociálnědemokratických myšlenek a bývalé členy SOCDEM (dříve ČSSD), kteří ze strany odešli kvůli spojení se Stačilo! a KSČM.
Nová strana se chce zasazovat za sociálně spravedlivou společnost a klást důraz na ekologii i prosperitu. Hlásí se k evropské integraci, k Evropské unii i ke kolektivní obraně, kterou nyní prezentuje NATO. Prioritami budou podle stranického webu ochrana demokracie a právního státu, důstojné mzdy a dostupné bydlení, silné veřejné služby a spravedlivé daně.
Špidla začátkem května řekl, že NSD předpokládá registraci na konci června, následovat bude ustavující sjezd. Pětasedmdesátiletý politik tehdy podotkl, že nebude usilovat o předsednickou pozici. V podzimních komunálních volbách je podle něho možné, že v některých obcích vzniknou kandidátky pod hlavičkou NSD, obdobně se Špidla vyjádřil k senátním volbám.
Sociální demokraté byli v osmi českých vládách, měli pětkrát premiéra a čtyřikrát vyhráli volby do Sněmovny, z níž v říjnu 2021 vypadli. O dva roky později se Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) přejmenovala na Sociální demokracii (SOCDEM). Od října 2024 stranu vedla někdejší ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která navzdory nesouhlasu části členů dovolila volební spolupráci s komunisty v hnutí Stačilo! a po loňském volebním neúspěchu rezignovala.
Ze SOCDEM odešla kvůli spolupráci s komunisty řada výrazných politiků. Na prosincovém sjezdu SOCDEM převzal předsednickou funkci Jiří Nedvěd, který vedl kandidátku Stačilo! v Karlovarském kraji.