Bytová krize jako zlatý důl: Češi se perou o každý metr a investoři si mnou ruce
14. 1. 2026 – 12:42 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Vlastní bydlení se pro běžného smrtelníka stává nedostižným snem, zatímco draví investoři roztáčejí kola miliardového byznysu. Letošní rok slibuje brutální útok na realitní trh, kde ceny poletí neúprosně vzhůru a bitva se strhne i o ty nejmenší garsonky. Pokud si myslíte, že éra předražených chat skončila, jste na omylu – teď přichází druhá vlna, která vás vyžene z měst do hor!
Český realitní trh připomíná papiňák těsně před výbuchem. Zatímco rodiny s dětmi marně počítají každou korunu, aby dosáhly na hypotéku, do hry vstupují velcí hráči s bezednými kapsami. Letošní predikce mluví jasně: lidé si naberou ještě více úvěrů než loni a ceny bytů rozhodně klesat nebudou. Naopak, trh ovládnou ti, kteří nemovitosti nekupují k bydlení, ale jako stroj na peníze.
Hon na mikrobyty: Život v krabici za miliony
Největší hlad je po malometrážních bytech, které se prodávají jako teplé housky. Investoři doslova luxují trh s garsonkami a takzvanými mikrobyty, které mají často méně než 20 metrů čtverečních. Pro mladou generaci je to často jediná šance, jak mít střechu nad hlavou, i když za ni zaplatí nekřesťanské peníze. „Malometrážní byty přitahují mladé lidi,“ potvrzuje drsnou realitu Miroslav Zetek, místopředseda představenstva ČSOB Hypoteční banky.
Důvod je prostý – nízká pořizovací cena pro investora a jistota, že nájemníka najde prakticky okamžitě. Velké fondy sázejí na to, že Češi se v nájmech prostě zabydlí, protože jim nic jiného nezbyde. „Nabídka moderních nájemních projektů roste pomaleji než poptávka,“ konstatovala Zuzana Chudoba, ředitelka společnosti BTR Group. Podle ní je standardní projekt v Praze zpravidla obsazen do jednoho roku od uvedení na trh. Investoři zkrátka cítí krev.
Chalupy v kurzu: Z lidových stavení luxusní investice
Pokud jste si mysleli, že po covidovém šílenství zájem o chaty a chalupy opadne, pletli jste se. Rekreační objekty se vrací do módy, ale tentokrát ne pro chataře s motykou v ruce. Jde o tvrdý byznys s domácí dovolenou. Investoři se zaměřují na horské lokality a objekty s duší, které lze draze pronajímat turistům.
Podle expertů půjde na odbyt hlavně luxus a tradice. „Jestli může Česko v něčem dlouhodobě zaujmout, pak je to řada objektů v původním až ‚folklorním‘ stavu v zajímavých lokalitách,“ dodal Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny EHS. Pro běžného Čecha to znamená jediné: ceny víkendových sídel poletí opět do astronomických výšin, protože je z trhu vyfouknou ti, co v nich vidí jen výnosová procenta.
Co nás čeká? Rok 2026 ve znamení realitního hladu
Vše nasvědčuje tomu, že realitní horečka jen tak neskončí. Podíl lidí žijících v nájmu neustále roste a s ním i apetit těch, kteří na tom chtějí vydělat. Realitní kanceláře se už teď připravují na žně a očekávají, že v příštím roce bude tlak na trhu ještě brutálnější. „Pro rok 2026 očekáváme další zesílení zájmu o investice do nemovitostí,“ uvedl Tomáš Jelínek, ředitel sítě realitní kanceláře Century 21. Pokud tedy plánujete nákup, měli byste si pospíšit, než vás investiční fondy definitivně vyšachují ze hry.