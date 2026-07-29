Byla Trója skutečná? Tisíce let stará tabulka naznačuje, že trojská válka opravdu proběhla
29. 7. 2026 – 10:20 | Magazín | Alex Vávra
Trojská válka patří k nejslavnějším příběhům starověku. Chetitské tabulky a archeologické nálezy však naznačují, že za Homérovým eposem mohla stát skutečná událost.
Christopher Nolan právě přivedl do kin svou velkolepou Odysseu a spolu s ní znovu probudil svět antických hrdinů, bohů, příšer a válek, které po tisíciletí formují evropskou kulturu. Jenže zatímco filmové plátno nabízí strhující podívanou, historikové si stále kladou mnohem složitější otázku: Co když některé z příběhů připisovaných Homérovi nejsou pouhou fantazií?
Největší záhada se týká trojské války. Podle slavného vyprávění vyrazila řecká vojska přes Egejské moře, aby oblehla mocnou Tróju. Konflikt měl trvat deset let, bojovali v něm hrdinové jako Achilles a Hektor a o výsledku nakonec rozhodla lest s dřevěným koněm. Tak alespoň zní příběh, který se dochoval v Iliadě, Odysseji a dalších pozdějších dílech.
Jenže Homér popisoval události, které se měly odehrát několik století před jeho životem. Nepsal proto jako moderní historik pracující s archivem a ověřenými dokumenty. Vycházel z ústně předávaných příběhů, které se po generace měnily, rozšiřovaly a získávaly stále dramatičtější podobu. Přesto se ukazuje, že pod vrstvou bohů, osudových proroctví a nadlidských bojovníků možná leží skutečné historické jádro. A jednu z nejzajímavějších stop nepřinesli Řekové, ale jejich mocní sousedé z Malé Asie – Chetité.
Tabulka, která spojuje mýtus se skutečným městem
Ve 13. století před naším letopočtem patřila Chetitská říše mezi největší mocnosti tehdejšího světa. Její panovníci ovládali rozsáhlé území Anatolie a udržovali diplomatické vztahy s okolními královstvími. Zanechali po sobě tisíce hliněných tabulek popsaných klínovým písmem, mezi nimi i smlouvu uzavřenou mezi chetitským králem Muvatallim II. a vládcem jménem Alaksandu.
Alaksandu panoval v zemi či městě označovaném jako Wiluša. Právě toto jméno vyvolává mezi historiky mimořádnou pozornost. Wiluša totiž nápadně připomíná Wilios, starší řeckou podobu názvu Ílios, kterým Homér označoval Tróju. Nejde pouze o podobnost několika slov. Z dalších chetitských dokumentů lze přibližně určit, kde Wiluša ležela. Popisované území odpovídá severozápadní části dnešního Turecka, tedy oblasti, v níž se nacházejí také ruiny historické Tróje.
Ještě zajímavější je samotné jméno krále. Alaksandu se velmi podobá řeckému Alexandros. Tak se přitom v Homérově příběhu jmenoval trojský princ Paris, jehož únos či útěk se spartskou královnou Helenou měl válku rozpoutat.
To samozřejmě neznamená, že Alaksandu byl skutečným Paridem. Smlouva pochází pravděpodobně z doby o několik desetiletí starší, než do jaké bývá případná trojská válka nejčastěji zasazována. Podobnost jmen však naznačuje, že některá jména, dynastie nebo vzpomínky na skutečné vládce mohly přežít v ústním podání a později se stát součástí legendy.
Chetitské archivy obsahují ještě jednu pozoruhodnou stopu. Opakovaně zmiňují mocnost nebo lid označovaný jako Achchijawa. Řada badatelů se domnívá, že mohlo jít o Mykéňany, tedy řecky mluvící obyvatele pevninského Řecka. Podobnost se slovem Achájové, kterým Homér označuje řecké bojovníky, je těžké přehlédnout.
Z dokumentů navíc vyplývá, že Chetité, Wiluša a Achchijawa rozhodně nežili v poklidném sousedství. Západní Anatolie byla místem politických sporů, povstání, zásahů cizích mocností a bojů o vliv. Máme tedy město odpovídající Tróji, anatolského krále s řecky znějícím jménem a vzdálenou námořní mocnost, která mohla představovat mykénské Řeky. To už je na pouhou náhodu poměrně působivá sestava.
Zničené město ano, Achilles a dřevěný kůň nikoli
Archeologické vykopávky potvrzují, že Trója nebyla smyšleným místem. Na pahorku Hisarlik v dnešním Turecku stávalo po tisíce let několik měst budovaných postupně jedno na troskách druhého. Archeologové proto nehovoří o jediné Tróji, ale o jednotlivých vrstvách označovaných římskými číslicemi.
Město v pozdní době bronzové bylo výrazně opevněné a mělo mohutné hradby. Leželo nedaleko strategické námořní trasy vedoucí přes Dardanely a mohlo kontrolovat obchod mezi Egejským a Černým mořem. Nebylo tedy bezvýznamným sídlem na okraji světa, ale místem, o které se skutečně mohlo bojovat.
Některé vrstvy města nesou stopy náhlé katastrofy. Archeologové nalezli vypálené stavby, lidské ostatky, hroty šípů i kameny používané do praků. V domech byly objeveny nádoby na zásoby zapuštěné do podlah, což může naznačovat, že se obyvatelé připravovali na období nebezpečí nebo dlouhodobého nedostatku.
Ani tyto nálezy však nejsou definitivním důkazem Homérovy války. Jedna z vrstev mohla být zničena zemětřesením, jiná nepřátelským útokem. V bouřlivé době bronzové navíc mohla Trója čelit několika konfliktům, které se v kolektivní paměti postupně spojily do jediného obrovského příběhu.
Chybí především dobový text, který by jasně popisoval řecké obléhání města. Nikde se nedochoval nápis se jmény Achillea, Hektora, Priama, Heleny nebo Agamemnóna. Archeologové nenašli jednoznačné pozůstatky rozsáhlého řeckého tábora ani hromadný hrob útočníků. Neexistuje důkaz, že obléhání trvalo deset let, a už vůbec ne, že Řekové pronikli do města ukrytí v obrovském dřevěném koni.
To ale neznamená, že si Homér všechno vymyslel. Mnohem pravděpodobnější je, že jeho epos zachoval vzdálenou a značně proměněnou vzpomínku na skutečné střety mezi mykénskými vládci a městy na západním pobřeží Anatolie. Z několika válek se během staletí mohla stát jedna. Z různých bojovníků vznikli legendární hrdinové a obyčejná vojenská lest se mohla proměnit v nejslavnějšího koně dějin.
Trojská válka tak možná skutečně proběhla, jen nevypadala jako velkolepý střet, který známe z básní a filmů. Mohlo jít o kratší nájezd, spor o obchodní trasy, boj o přístav nebo jednu z mnoha bitev během rozpadu světa pozdní doby bronzové.
Právě v tom spočívá její největší kouzlo. Trója se nachází na hranici mezi historií a legendou, kde hliněné tabulky promlouvají stejně podmanivě jako dávné eposy. Každý nový nález může část mýtu potvrdit, ale také jej úplně převrátit. A zatímco Odyssea znovu dobývá kina, skutečný příběh války, která jí předcházela, zůstává jednou z největších nevyřešených záhad starověku.