Budoucnost je tady: První létající auto jde do prodeje!

Zdá se, že sci-fi konečně dostihlo realitu. To, co jsme léta vídali jen ve filmech, kreslených seriálech nebo futuristických vizích, má dorazit už začátkem roku 2026. Mluvíme o AirCaru – létajícím autě, které není jen nějakým technologickým experimentem, ale sériově vyráběným vozidlem, které si budete moct koupit. Ano, skutečně. Za přibližně 800 000 dolarů (až milion ve vyšší výbavě) si budete moci pořídit stroj, který vás odveze po silnici i odnese do vzduchu. A ne, není to koncept – AirCar už má za sebou stovky letových testů a oficiální certifikaci.

Slovenská firma Klein Vision tímto krokem vstupuje do historie. Jejich dvoumístný model AirCar spojuje svět automobilů a letectví v jednom těle. Není to žádný drobeček – auto měří téměř šest metrů na délku, dva metry na šířku a váží tolik, že byste s ním nechtěli couvat do úzkého místa u Lidlu. Ale zároveň je to stroj, který má rozpětí křídel 8,2 metru a ve vzduchu dosahuje rychlosti až 250 km/h. Dolet má kolem 1 000 kilometrů. Na silnici pak zvládne bez zastávky 800 kilometrů a rozjede se na 200 km/h.

Z garáže rovnou do oblak? Téměř

AirCar zvládne automaticky přejít z režimu silniční jízdy do letového režimu za méně než dvě minuty. Křídla se vysunou z boků, ocasní část se prodlouží a vozidlo se promění v lehké letadlo. Až do výšky tří kilometrů (případně víc s kyslíkovým systémem) vás odveze nad kolonami, dálnicemi, horami nebo klidně nad mořem. Přistání? Ano, zatím budete potřebovat ranvej – žádné přistávání na dvorku jako v animáku. Ale kdo ví, kam se technologie posune dál. Ve vzduchu se chová jako regulérní letadlo, na silnici jako sportovní vůz. To byl ostatně cíl, jak uvedl spoluzakladatel společnosti Anton Zajac: „Nechtěli jsme kompromis. Chtěli jsme sportovní auto, které bude jezdit jako sportovní auto. A letadlo, které bude létat jako letadlo.“

AirCar už není jen prototypem – byl oficiálně představen na prestižním galavečeru Living Legends of Aviation v Beverly Hills. Celou show uváděl John Travolta, ceremoniářem byl Morgan Freeman a mezi hosty nechyběli ani princ Harry nebo astronaut Buzz Aldrin. Zakladatel společnosti Stefan Klein si ten večer odnesl ocenění za inženýrskou excelenci – a právem.

Budoucnost je tu. Ale není pro každého

AirCar otevírá zcela novou kapitolu osobní mobility. Ale zatím je to budoucnost, která se prodává za hodně peněz. Nejde jen o samotné vozidlo – abyste s ním mohli létat, potřebujete znát okolní přistávací plochy, mít pilotní výcvik, a ideálně i vlastní pozemek, který se dá upravit na ranvej. A pak samozřejmě odvahu usednout za volant a vzlétnout. Pokud to ale všechno máte, čeká vás zážitek, který donedávna patřil jen postavám z televizních snů. Létající auto už není otázkou budoucnosti – je otázkou rozpočtu, odvahy a otevřené oblohy. Ať už se na to díváte jako na revoluci v dopravě nebo jako na šílený luxusní výstřelek, jedno je jisté: AirCar tu je. Létá. A svět už nikdy nebude stejný.