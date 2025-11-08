Bude v pořádku? Vilma Cibulková po zlém kolapsu zmizela a nebere telefony
8. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | BS
Slavnou herečku postihly zdravotní potíže a s nikým se nebaví, což kolegy a přátele naplňuje obavami.
Oblíbená herečka Vilma Cibulková prodělala před dvěma týdny tak intenzivní kolaps, že kamarádi radši volali záchranku i policii. Rychlá pak Cibulkovou odvezla do nemocnice, jak informoval Blesk.
Chvíli se pak skloňovala možnost, že by v situaci mohl mít prsty alkohol, s nímž Vilma v minulosti opakovaně bojovala. To se ale nepotvrdilo, za zdravotními problémy totiž stojí borelióza.
Tou Cibulková podle všeho trpěla v září, ostré dozvuky o několik měsíců později by mohly znamenat rozvinutí neuroboreliózy, tedy zhoršení stavu a napadení centrálního nervového systému po špatně léčené nebo neléčené borelióze.
V takovém případě mohou mezi příznaky patřit i psychické potíže, případně psychotické stavy. Doufejme ale, že tomu tak není.
Co ale naopak víme s jistotou, je, že se Cibulková stáhla do ústraní a na nic nereaguje, z čehož nejsou přátelé úplně v klidu.
„Mám boreliózu, ta to asi způsobila,“ řekla do telefonu Blesku, jinak ale panuje kompletní ticho.
„Telefony nebere, na SMS neodpovídá,“ zoufají si kolegové a přátelé.
Seriál Polabí, kde Cibulková hrála, už si za ni našel náhradu: „Produkční společnost Dramedy Productions se rozhodla přistoupit ke změně hereckého obsazení v seriálu Polabí, jehož natáčení i vysílání aktuálně probíhá. K tomuto kroku došlo ze zdravotních důvodů herečky Vilmy Cibulkové, které jí momentálně neumožňují pokračovat v natáčení,“ prohlásila TV Prima.
Přeobsadit někoho uprostřed natáčení nebývá úplně běžný krok. Může naznačovat, že Cibulková opravdu není v úplně nejlepší kondici.