1. 9. 2025 – 8:15 | Magazín

Bude v pořádku? Legendární písničkář najednou zrušil všechny koncerty, nemůže dýchat
zdroj: Profimedia.cz
Kdo se těšil na koncert, bude si muset počkat.

Slavný písničkář Jiří Schmitzer má problémy a fanoušci jsou v nepříjemné nejistotě. Místo koncertů, na které se těšili, totiž dorazila jen strohá zpráva o zrušení.

Na jednom z plakátů v Mníšku pod Brdy, kde se měl pořádat jeden z koncertů, prý stojí pouze: „Z důvodu respiračního onemocnění zrušeno,“ píše magazín Aha!.

„Pak jsem se dole dočetla malým písmem, že je koncert vlastně přesunutý na 21. listopadu,“ dodala jedna z fanynek.

Dle informací uvedeného magazínu Schmitzera trápí těžký zánět dýchacích cest a na vystupování v současné chvíli tak nemůže být ani pomyšlení. Prakticky všechny koncerty, které plánoval na září, byly zrušeny či přesunuty.

Schmitzera přitom netrápí zdravotní stav poprvé: Loni téměř zkolaboval při vystupování na festivalu Benátská! v příšerných vedrech.

A již před necelými deseti lety kvůli zdraví mizel z obrazovek: „Prostě jsem tak blbě onemocněl. Můj organismus byl slabý,“ prozradil Blesku v roce 2016.

