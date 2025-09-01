Bude v pořádku? Legendární písničkář najednou zrušil všechny koncerty, nemůže dýchat
Kdo se těšil na koncert, bude si muset počkat.
Slavný písničkář Jiří Schmitzer má problémy a fanoušci jsou v nepříjemné nejistotě. Místo koncertů, na které se těšili, totiž dorazila jen strohá zpráva o zrušení.
Na jednom z plakátů v Mníšku pod Brdy, kde se měl pořádat jeden z koncertů, prý stojí pouze: „Z důvodu respiračního onemocnění zrušeno,“ píše magazín Aha!.
„Pak jsem se dole dočetla malým písmem, že je koncert vlastně přesunutý na 21. listopadu,“ dodala jedna z fanynek.
Dle informací uvedeného magazínu Schmitzera trápí těžký zánět dýchacích cest a na vystupování v současné chvíli tak nemůže být ani pomyšlení. Prakticky všechny koncerty, které plánoval na září, byly zrušeny či přesunuty.
Schmitzera přitom netrápí zdravotní stav poprvé: Loni téměř zkolaboval při vystupování na festivalu Benátská! v příšerných vedrech.
A již před necelými deseti lety kvůli zdraví mizel z obrazovek: „Prostě jsem tak blbě onemocněl. Můj organismus byl slabý,“ prozradil Blesku v roce 2016.