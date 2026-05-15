Brzobohatý a Písařovicová po rozchodu: Blízký zdroj prozradil, jak se k sobě teď doopravdy chovají
15. 5. 2026 – 7:17 | Magazín | Jana Strážníková
Zdroj z blízkého okolí stále ještě manželů pustil do světa podrobnosti o tom, jak teď vlastně probíhá život rozpadlého páru.
Českým veřejným prostorem stále silně rezonuje zpráva o konci jedné velké lásky. Hudebník Ondřej Brzobohatý se rozchází a s největší pravděpodobností rozvádí se svou ženou, moderátorkou Danielou Brzobohatou (Písařovicovou).
A vzhledem k tomu, že se pro Ondřeje nejedná o první (ani druhou) zkušenost s rozvodem a s přihlédnutím k faktu, že se se svou bývalou ženou Taťánou Kuchařovou dva roky soudil kvůli nactiutrhání – a boj dost možná ještě není u úplného konce – nenašel se snad nikdo, komu nebleskla hlavou otázka, zda se i tentokrát bude konat nějaké veřejné drama.
„Na veřejnost pronikly spekulace o našem soukromém životě, který je bohužel vzhledem k naší profesi částečně veřejný. S Danielou jsme se rozešli v klidu, s respektem a vzájemnou úctou,“ psal Brzobohatý na sociální síti, když potvrzoval současnou situaci. Jenže, jak víme, tvrdit, že je všechno s respektem, a skutečná realita bývají často dvě naprosto odlišné věci.
Vypadá to však, že ne v tomto případě.
„Samozřejmě, že podobná decentní prohlášení o klidném rozchodu píší celebrity vždy a málokdy to bývá pravda. Tady to ale tak vážně vypadá. Daniela se s Ondřejem normálně vídá, baví se spolu. Mají spolu rozumný vztah a nevypadá to na nějak zásadní komunikační problém,“ prozradil blízký zdroj, který si nepřál být jmenován, magazínu eXtra.cz.
„Spekuluje se o všem možném, ale tam není nic zlého a toxického. Je to prostě smutné. Daniela opravdu vždy moc toužila po dítěti a co vím, tak to s tím souvisí,“ potvrdil zdroj dřívější spekulace.
A ostatně, jak si všimly magazíny Super i Blesk – dvojice si krátce po oznámení rozchodu zašla společně na večeři a všechno probíhalo bez jakéhokoliv dramatu.