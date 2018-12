Brusel prý podezírá Babiše kvůli dotacím ze střetu zájmů. Premiér to odmítá

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Právníci Evropské komise (EK) podezírají českého premiéra Andreje Babiše ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel, píše britský deník The Guardian a francouzský list Le Monde s odvoláním na uniklou zprávu právní služby komise. Předmětem vyšetřování jsou dotace udělené firmám holdingu Agrofert. Babiš podezření odmítá.

Podle Guardianu Česku hrozí, že bude muset uhradit alespoň část z 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč), které byly Agrofertu vyplaceny v tomto roce. Konečný účet by údajně mohl být mnohem vyšší.

Babiš vložil Agrofert loni do svěřenských fondů. "V žádném střetu zájmu nejsem, chovám se přesně podle zákona, tak jak jej přijal parlament a po mně český právní systém na základě lex Babiš vyžadoval. Svěřenské fondy neřídím ani neovládám," sdělil ČTK. Europoslanec za ČSSD Miroslav Poche ale České televizi řekl, že z dokumentů, které jsou podkladem pro šetření, je zcela evidentní, že Babiš Agrofert sice neovládá, ale je pořád ještě konečným příjemcem prostředků z holdingu. Dokumenty zaslala Evropské komisi organizace Transparency International.

Babiš uvedl, že ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) před měsícem požádala ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) o právní analýzu. "Je připravená a v pondělí ji projedná vláda," uvedl. Poznamenal také, že analýzu právníků Evropské komise zatím neviděl, dozvěděl se o ní z médií.

Europarlamentní seskupení Zelení - Evropská svobodná aliance (Zelení/EFA) požaduje, aby Babiš ukončil veškeré vazby na Agrofert, nebo odstoupil z funkce premiéra. "Neexistuje žádné ospravedlnění zneužívání výkonu vysoké státní funkce pro osobní zisk. Právní služba Evropské komise zcela jasně shledala, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, a český parlament ani Komise teď nemohou nečinně přihlížet a nechat tuto situaci dále znevažovat českou vládu a Evropskou unii," uvedl předseda skupiny Zelení/EFA v Evropském parlamentu Philippe Lamberts.

Mluvčímu Agrofertu Karlu Hanzelkovi přijde nařčení jako nesmysl a spekulace. Firmu nikdo nekontaktoval. Babiš podle něj učinil vše, co po něm český právní systém vyžadoval. "Svěřenecké fondy neřídí ani neovládá. Agrofert čerpá dotace zcela v souladu s českým i evropským právem a podle stejných pravidel jako všichni ostatní příjemci dotací v České republice," dodal Hanzelka.

Úředníci Evropské komise údajně vyšetřují i desítky milionů dalších dotací udělených Agrofertu od roku 2013. Komise, která dohlíží na udělování dotací zemědělcům a chudším regionům, začala vyšetřovat Agrofert po tvrzení protikorupčních aktivistů, že mají důkazy o tom, že Babiš je nadále vlastníkem Agrofertu a příjemcem souvisejících výhod, což je v rozporu s českým i unijním právem, podotýká The Guardian.

Respekt upozornil, že ve slovenském rejstříku, kde firmy spolupracující se státem musí na rozdíl od Česka uvádět, kdo za nimi reálně stojí, je Babiš veden u Agrofertu jako takzvaný konečný uživatel výhod. Server upozornil, že v loňském rozhovoru pro magazín Forbes Babiš uvažoval nad tím, že by jednou mohl Agrofert prodat na burze. Podle Respektu tak trvá jeho zájem na úspěšném fungování firmy.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš v pondělí vyzve české úřady, aby se zabývaly údajným střetem zájmů Babiše a ministra zemědělství Miroslav Tomana (za ČSSD) a zabránily případným škodám souvisejícím s neoprávněným čerpáním dotací. Pro vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka je nepřijatelné, aby Česko vracelo dotace za Agrofert. Věc podle něj musí vysvětlovat Babiš, nikoli sociální demokracie.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že tento stav by v každé demokratické zemi by to znamenal rezignaci premiéra na svou funkci. "To ale od Andreje Babiše nečekám. Odpovědnost za to mají dnes i ti, co ho za každou cenu drží u moci, tedy sociální demokraté a komunisté," uvedl. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila se země po všech kauzách českého premiéra pro ostatní s konečnou platností stala nejzápadnější částí východní Evropy.

Hospodářské noviny (HN) v červenci uvedly, že Agrofert loni získal na dotacích rekordních 2,1 miliardy korun. Na dani z příjmu přitom firma ve stejném období zaplatila 739 milionů korun.