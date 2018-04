Brnem hýbe kontroverzní hra, církev kvůli ní odmítla s městem spolupracovat

Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek zamítl insolvenční návrh na Sportovní kluby (SK) Zlín. Potvrdil tak rozsudek brněnského krajského soudu, proti kterému se věřitelé odvolali. Vrchní soud došel k závěru, že nebylo doloženo, že by věřitelé měli vůči organizaci existující pohledávku, řekl předseda senátu Vojtěch Brhel.

Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek zamítl insolvenční návrh na Sportovní kluby (SK) Zlín. Potvrdil tak rozsudek brněnského krajského soudu, proti kterému se věřitelé odvolali. Vrchní soud došel k závěru, že nebylo doloženo, že by věřitelé měli vůči organizaci existující pohledávku, řekl předseda senátu Vojtěch Brhel.

Sněmovna ve čtvrtek v prvním čtení i přes kritiku pravice podpořila návrh poslanců KSČM na zrušení zákona o zákazu dodávek do íránské jaderné elektrárny Búšehr. Předloha odolala návrhu na zamítnutí, který vznesl předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a který podporovaly i další strany.

Sněmovna ve čtvrtek v prvním čtení i přes kritiku pravice podpořila návrh poslanců KSČM na zrušení zákona o zákazu dodávek do íránské jaderné elektrárny Búšehr. Předloha odolala návrhu na zamítnutí, který vznesl předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a který podporovaly i další strany.

Krajský soud v Brně ve čtvrtek poslal za pokus o vraždu na 13 let do vězení se zvýšenou ostrahou osmatřicetiletého Lubomíra Sochora. Měl napadnout v jedné z výkupen kovů tamního pracovníka a vážně mu poranit hlavu. Muž vinu popřel. Rozsudek není pravomocný, strany si nechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Krajský soud v Brně ve čtvrtek poslal za pokus o vraždu na 13 let do vězení se zvýšenou ostrahou osmatřicetiletého Lubomíra Sochora. Měl napadnout v jedné z výkupen kovů tamního pracovníka a vážně mu poranit hlavu. Muž vinu popřel. Rozsudek není pravomocný, strany si nechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Den před jednáním vedení ČSSD, které by mělo posoudit nabídku hnutí ANO na obnovení jednání o vládě , se ve čtvrtek na Pražském hradě setká šéf ČSSD Jan Hamáček s prezidentem Milošem Zemanem. Proberou spolu jednání o vládě.

Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, plánované na květen či červen, by se mohlo uskutečnit v některém z devíti měst včetně Prahy. Spekuluje o tom dnes agentura Bloomberg ve zprávě, která se odvolává na nejmenovanou osobu blízkou rozhovorům Trumpa s japonským premiérem Šinzó Abem na Floridě.

Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, plánované na květen či červen, by se mohlo uskutečnit v některém z devíti měst včetně Prahy. Spekuluje o tom dnes agentura Bloomberg ve zprávě, která se odvolává na nejmenovanou osobu blízkou rozhovorům Trumpa s japonským premiérem Šinzó Abem na Floridě.

18. 4. 18:20