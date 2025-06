Britští vědci chtějí začít vyrábět analgetika s plastů, pomůžou jim bakterie

28. 6. 2025 – 15:56 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Britští vědci objevili způsob, jak s pomocí bakterií vyrábět léky tišící bolest z plastového odpadu.

Pokud se snahu výzkumníků podaří převést do praxe, bude produkce analgetik výrazně ekologičtější, neboť v současnosti se vyrábějí z ropných produktů. Napsal to list The Guardian.

Biochemici zjistili, že bakterie E-coli je schopna z plastového odpadu vyprodukovat paracetamol, což je účinná látka léků využívaných k tišení bolesti.

"Lidé si neuvědomují, že paracetamol v současnosti pochází z ropy. Tato technologie ukazuje, že za pomoci vůbec první podobné kombinace chemie a biologie jsme schopni vyrábět paracetamol udržitelným způsobem a zároveň čistit přírodu od plastových odpadů," řekl šéf výzkumného týmu z univerzity v Edinburghu Stephen Wallace.

Jeho týmu se podařilo pomocí bakterií u látky používané například k výrobě plastových lahví vyvolat chemickou reakci, která je podle listu v přírodě nevídaná. Za přítomnosti bakterií však tato reakce, která obvykle vyžaduje laboratorní podmínky, probíhala spontánně. Látka vzniklá z plastu se pak přeměnila v substanci, kterou bakterie potřebují pro své rozmnožování. Vědci byli výsledkem nadšeni a podle nich dokazuje, že je možné plastový odpad měnit v organické látky, v tomto případě použít k výrobě léků, dodává list.