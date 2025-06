Britský soud poslal do vězení dva zloděje zlaté záchodové mísy

14. 6. 2025

Britský soud dnes poslal do vězení dva zloděje umělecky ztvárněné zlaté záchodové mísy z jihoanglického Blenheimského paláce, který je rodištěm legendárního bývalého britského premiéra Winstona Churchilla.

Osmnáctikarátový záchod, který byl součástí výstavy, muži odvezli po vloupání do paláce v roce 2019. Podle agentury Reuters byl umělecký předmět vážící 98 kilogramů pojištěn na šest milionů dolarů (zhruba 128 milionů korun).

Plně funkční záchod s názvem Amerika od italského umělce Maurizia Cattelana zmizel ze zámku, který je na seznamu památek UNESCO, nad ránem 14. září 2019. Prokurátor Julian Christopher oxfordskému soudu v únoru řekl, že skupina pěti mužů projela s dvěma kradenými vozy přes zamčené dřevěné brány paláce. Poté se vloupali přes okno dovnitř, prorazili dřevěné dveře, vytrhli záchodovou mísu ze zdi a po pěti minutách budovu opět opustili. Podle žalobců předmět pravděpodobně rozdělili na menší kusy, aby je mohli rozprodat. Žádná z částí se nikdy nenašla.

Čtyřicetiletý James Sheen byl potrestán čtyřmi roky vězení. U soudu se přiznal k loupeži, spiknutí za účelem směny nebo převodu zlata a k samotné směně nebo převodu zlata. Trest nastoupí po odpykání stávajícího trestu odnětí svobody v délce téměř 20 let za sérii krádeží.

Devětatřicetiletý Michael Jones byl shledán vinným z loupeže, ačkoli trval na své nevině. Soud ho poslal do vězení na 27 měsíců.

Soudce Ian Pringle konstatoval, že dvojice sehrála důležitou roli v "troufalé a nestoudné loupeži", ale připustil, že si není jistý, že byl Jones přímo u vloupání.

Ukradené dílo bylo původně vystaveno v Guggenheimově muzeu v New Yorku. Před krádeží se o záchodu psalo i díky výměně názorů mezi tehdejším i nynějším americkým prezidentem Donaldem Trumpem a kurátorkou Guggenheimova muzea. Trump chtěl jako dekoraci do Bílého domu zapůjčit obraz Vincenta van Gogha, kurátorka Nancy Spectorová, která se o hlavě státu opakovaně vyjadřovala kriticky, místo něj nabídla Cattelanův toaletní výtvor s tím, že by mohl být pro Trumpa zajímavý. Bílý dům ponechal nabídku bez odpovědi.