Britský ministr obrany Healey skončil kvůli výdajům na obranu, nahradí ho Jarvis
12. 6. 2026 – 6:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Britský ministr obrany John Healey dnes rezignoval kvůli sporu s premiérem Keirem Starmerem, který podle ministra nevyčlenil dostatek zdrojů potřebných k obraně země.
Healey oznámil demisi na síti X. Starmer v reakci na to uvedl, že vždy bude dělat, co je potřeba, aby byla Británie v bezpečí. Kancelář ministerského předsedy následně uvedla, že Healeyho nástupcem bude dosavadní náměstek ministryně vnitra Dan Jarvis. Healeyho rezignace pravděpodobně dále posílí spekulace o tom, že Starmerovy dny ve funkci premiéra jsou sečteny, poznamenala agentura AP.
Britské ministerstvo obrany a ministerstvo financí již několik měsíců jednají o tom, jak naplnit rostoucí požadavky na zvýšení vojenských výdajů. Britský dlouhodobý plán investic do obrany je kvůli tomu odkládán již od loňského roku, napsala agentura Reuters.
"Nebyl jste schopen a ministerstvo financí nebylo ochotno vyčlenit prostředky, které národ potřebuje k obraně země v této době rostoucích hrozeb," napsal Healey v místy ostře formulovaném otevřeném dopise adresovaném Starmerovi. Odcházející ministr uvedl, že koncepce, jejíž plné znění obdržel v pondělí, je pro obranu Británie zcela nedostatečná.
"Poté, co jsem vám vysvětlil, že nemohu přijmout tento plán, který našim ozbrojeným silám neposkytuje potřebné prostředky, mi nezbývá nic jiného než podat demisi," dodal Healey. Spolu s ním dnes podle stanice BBC odstoupil také jeho náměstek pro ozbrojené síly Alistair Carns.
Starmer Healeyho výtky v dopise adresovaném exministrovi odmítl. Plán obranných investic podle něj počítá s bezprecedentním nárůstem výdajů na obranu, a to udržitelným způsobem. "Poskytne prostředky, které naše armáda potřebuje k zajištění naší bezpečnosti, a britskému obrannému průmyslu dá jasný výhled potřebný pro plánování," vyjádřil své přesvědčení ministerský předseda.
Healey také uvedl, že nároky na britskou armádu se dále zvýšily kvůli závazku k potenciálnímu nasazení v Hormuzském průlivu, v Arktidě a na Ukrajině po skončení války. Plán výdajů, který předložilo ministerstvo financí a který mu byl v pondělí předložen, by vedl k nárůstu výdajů na obranu v roce 2030 na pouhých 2,68 procenta, zatímco v příštím roce dosáhnou 2,6 procenta. Britská vláda se přitom v souladu s cílem NATO zavázala zvýšit výdaje na obranu na tři procenta po roce 2029 a na 3,5 procenta HDP do roku 2035. Nyní je Británie třetím největším investorem do obrany v NATO, v roce 2024 ji předběhlo Německo.
Podle stanice BBC plán stanoví způsob financování vojenského vybavení a obranné infrastruktury Británie na příští desetiletí. Armáda zdůrazňuje, že plán je nezbytný pro to, aby země dokázala čelit rostoucím hrozbám. Starmer ve středu prohlásil, že dokument bude zveřejněn před summitem NATO začátkem příštího měsíce. Britský obranný průmysl však tvrdí, že bez předložené strategie nemůže investovat do dlouhodobých programů.
Starmerova kancelář dnes večer uvedla, že novým ministrem obrany byl jmenován Dan Jarvis. Tento bývalý armádní důstojník od roku 2024 zastával pozici náměstka ministryně vnitra.
Británie se potýká s tím, že USA se přestávají soustředit na ochranu Evropy. Zároveň americko-izraelská válka s Íránem odhalila nedostatečnou vojenskou připravenost země, jejíž námořnictvo nebylo schopno do dané oblasti okamžitě vyslat moderní válečnou loď, dodává Reuters.
Healey byl ministrem obrany od zvolení vlády Labouristické strany v červenci 2024 a byl podle agentur považován za schopného a seriózního ministra. Hrál klíčovou roli při posilování mezinárodní podpory Ukrajiny a sestavování mnohonárodní koalice, která má pomoci zaručit bezpečnost v případě dosažení příměří. Olivia O'Sullivanová z institutu Chatham House podle AP řekla, že rezignace Healeyho "významně podkopává Starmera" zejména proto, že premiér má "poměrně nesporné výsledky v oblasti obrany a zahraničních věcí".
Starmer čelí v řadách své strany výzvám k odstoupení. Jeho vnitrostranický rival, starosta Manchesteru Andy Burnham, se v současné době připravuje na to, že bude usilovat o převzetí funkcí šéfa strany a vlády. Křeslo ve sněmovně by si mohl zajistit už příští čtvrtek v doplňovacích volbách v okrese Makerfield. Podle pozorovatelů se Starmerovy šance na setrvání ve funkci nyní pravděpodobně dále sníží.
Starmer dosud rezignovat odmítá. Podle agentury DPA se však zdá, že otázkou už zůstává jen to, zda premiér odejde dobrovolně, nebo zda bude hlasováním sesazen.
Samotný Healey, jehož jméno je v Labouristické straně také někdy zmiňováno jako možného vyzyvatele Starmera, zatím neřekl, zda by se takového soupeření zúčastnil.
Zhruba čtvrtina labouristických zákonodárců vyzvala premiéra k odchodu poté, co jeho strana začátkem května utrpěla v místních volbách těžkou porážku.