Britský král pověřil Burnhama sestavením vlády, Británie tak má nového premiéra
20. 7. 2026 – 14:58 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Britský král Karel III.dnes pověřil nového šéfa labouristů Andyho Burnhama sestavením vlády. Informoval o tom Buckinghamský palác.
Očekává se, že Burnham, který v premiérském křesle vystřídal Keira Starmera, svůj kabinet jmenuje odpoledne, na úterý je již naplánováno první zasedání nové vlády. Burnham je za posledních deset let sedmým britským premiérem.
"Jeho veličenstvo přijalo na audienci ctihodného poslance Andrewa Burnhama a požádalo ho, aby sestavil novou vládu," uvedl Buckinghamský palác v prohlášení. Text následně potvrzuje, že Burnham královu nabídku přijal.
Britská média poukazují na formulaci, že Burnham během jmenování panovníkovi "políbil ruce". List The Guardian poznamenal, že toto je idiomatické spojení, neboť noví premiéři v moderní éře již ruce britským monarchům nelíbají. Výraz o polibku nicméně odkazuje na tradici vyjádření věrnosti a oddanosti sloužit panovníkově vládě.
Burnham je čtvrtým premiérem za vlády krále Karla III. Konzervativní političku Liz Trussovou v září 2022 dva dny před svou smrtí jmenovala premiérkou ještě Alžběta II., matka nynějšího panovníka. Karel III. pak do premiérských funkcí uvedl v říjnu 2022 konzervativce Rishiho Sunaka, v červenci 2024 Starmera a dnes Burnhama.