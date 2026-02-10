Britský král je znepokojen odhaleními v kauze Epstein, slíbil policii spolupráci
10. 2. 2026 – 8:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Britský král Karel III. je hluboce znepokojen kvůli nejnovějším informacím v případu odsouzeného amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, které mají spojitost s královým bratrem Andrewem Mountbattenem-Windsorem.
Uvedl to dnes mluvčí britské královské rodiny, podle něhož je královský palác připraven spolupracovat s policií. Podobné znepokojení dnes vyjádřili i princ William a princezna Catherine.
"Král dal jasně najevo, slovy i bezprecedentními činy, své hluboké znepokojení z obvinění, která stále vycházejí najevo v souvislosti s jednáním pana Mountbattena-Windsora," uvedl dnes mluvčí podle stanice BBC. Doplnil, že král je připraven spolupracovat s policií, pokud o to bude požádán.
Královo prohlášení je nejnovější reakcí monarchie na kauzu, která ji zasáhla v souvislosti s bývalým princem Andrewem. Králův bratr byl po odhalení vztahů s Epsteinem zbaven královských titulů.
Princ William s manželkou Catherine dnes zveřejnili prostřednictvím mluvčího prohlášení před Williamovou třídenní cestou do Saúdské Arábie.
"Mohu potvrdit, že princ a princezna z Walesu jsou hluboce znepokojeni pokračujícími odhaleními," uvedl jejich mluvčí. "Jejich myšlenky i nadále patří obětem," dodal.
Policie odpovědná za oblasti západně od Londýna, včetně Mountbattenovy-Windsorovy bývalé rezidence v Royal Lodge (Královské lóže), oznámila, že vyhodnocuje tvrzení, že Andrew Epsteinovi posílal zprávy obsahující důvěrné informace. Agentura AP píše, že vyšetřování souvisí s mediálními zprávami týkajícími se e-mailů, z nichž vyplývalo, že někdejší britský princ v roce 2010 posílal Epsteinovi zprávy ze své cesty po jihovýchodní Asii. Tou dobou působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod. V Epsteinově e-mailové schránce skončila také analýza investičních možností v Afghánistánu.
Kauza v Británii rezonuje nejen kvůli napojení Mountbattena-Windsora, ale také proto, že v kauze Epstein figuruje další prominentní osoba – bývalý britský ministr a velvyslanec ve Spojených státech Peter Mandelson. Britský premiér Keir Starmer odvolal Mandelsona z postu velvyslance kvůli jeho vazbám na Epsteina už loni v září. Ve světle nejnovějších odhalení byl Mandelson navíc nucen opustit také vládnoucí Labouristickou stranu a Sněmovnu lordů. Dnes dal Starmer najevo, že navzdory kritice kvůli jmenování Mandelsona velvyslancem v USA nehodlá rezignovat.
Ministerstvo spravedlnosti Spojených států na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180.000 fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
Epstein byl v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.