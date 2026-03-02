Britský bojový letoun Typhoon sestřelil dron směřující na Katar
2. 3. 2026 – 0:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Britský bojový letoun Typhoon sestřelil íránský dron směřující na Katar, poprvé od sobotního spuštění americko-izraelských úderů na Írán.
Oznámilo to dnes podle britských serverů britské ministerstvo obrany. Francouzská stanice FranceInfo dnes uvedla, že byla zasažena francouzská námořní základna v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.
Británie hlásí patrně první dron sestřelený britskou stíhačkou od soboty, kdy USA a Izrael zahájily útoky na Írán, což vyvolalo íránskou odvetu. "Prvního března 2026 letoun Typhoon Královského letectva operující z Kataru jako součást společné britsko-katarské letky úspěšně zneškodnil íránský dron směřující ke katarskému území," uvedlo britské ministerstvo obrany v dnešním prohlášení. Začátkem tohoto roku byla v Kataru rozmístěna letka letounů Typhoon, píše v té souvislosti britský server The Independent.
"Typhoon prováděl obrannou leteckou hlídku a k sestřelení dronu použil raketu vzduch-vzduch, čímž zajistil bezpečnost katarského vzdušného prostoru a britských zájmů v regionu," uvedlo britské ministerstvo. "Naše ozbrojené síly hrají zásadní roli v ochraně našich lidí, našich zájmů a našich spojenců," dodal rezort.
Britský premiér Keir Starmer v sobotu uvedl, že letouny Královského letectva (RAF) pomohly bránit spojence na Blízkém východě před íránskou reakcí.
Británie podle dnešního prohlášení ministerského předsedy rovněž vyhověla žádosti Washingtonu, aby Spojené státy mohly využít britské základny k útoku na íránská odpalovací zařízení. Zároveň uvedl, že Londýn se nebude podílet na útočných akcích proti Íránu.
"K těmto útokům se nepřipojujeme, ale budeme pokračovat v našich obranných akcích v regionu. A také spojíme odborníky z Ukrajiny s našimi vlastními odborníky, aby pomohli partnerům v Perském zálivu sestřelovat íránské drony, které na ně útočí," uvedl Starmer.
Francouzská stanice FranceInfo dnes s odvoláním na zdroj blízký záležitosti informovala o zasažení francouzské námořní základny v Abú Zabí. Jde o základnu, která se nachází v tamním přístavu, a je jednou ze tří francouzských vojenských základen ve Spojených arabských emirátech (SAE). Také SAE jsou od soboty terčem íránských útoků, stejně jako další arabské země se základnami USA a dalších západních zemí.
Podle informací FranceInfo nebyl nikdo zraněn a námořní základna je v provozu. Ministerstvo obrany SAE útok potvrdilo a oznámilo, že dva íránské drony zacílily "na sklad na námořní základně As-Salám v Abú Zabí, což způsobilo požár dvou kontejnerů". Incident se údajně obešel bez obětí. Útok drony na hangár francouzské námořní základny později potvrdila i francouzská ministryně obrany Catherine Vautrinová, která na síti X psala o omezených materiálních škodách.
Írán zahájil smrtící údery na státy Perského zálivu, které jsou spojenci USA, a na Izrael poté, co vyzval k pomstě za smrt íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Ten byl zabit v sobotu při bezprecedentním izraelsko-americkém útoku.