Británie může uváznout ve strukturách EU, tvrdí generální prokurátor

Právní riziko, že Británie i po odchodu z EU uvázne v unijních strukturách na neomezenou dobu při uplatnění takzvané irské pojistky trvá navzdory doplňku k brexitové dohodě, který s unií na poslední chvíli v pondělí vyjednala premiérka Theresa Mayová. Uvedl to v úterý ve své analýze britský generální prokurátor Geoffrey Cox. Dodal nicméně, že text doplňku považuje za právně závazný. Labouristická opozice i někteří konzervativní politici to ale už dříve zpochybnili s tím, že na pojistce se nic nezměnilo.

Coxovo stanovisko může být klíčové pro osud brexitové dohody, o které bude dnes večer znovu hlasovat Dolní sněmovna. Takzvaná irská pojistka je spornou částí dokumentu a poslanci kvůli ní dohodu o podmínkách odchodu z EU už jednou odmítli. Mnoho zákonodárců dnes uvedlo, že se při hlasování budou řídit právě Coxovým názorem nebo posudkem jiných právníků.

Labouristický stínový ministr pro brexit Keir Starmer v reakci na Coxovu analýzu prohlásil, že vládní brexitová strategie je nyní "v troskách". "Generální prokurátor potvrdil, že na (brexitové) dohodě se nic nezměnilo ani přes právní dokumenty dojednané minulou noc," soudí Starmer.

Zdroj ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která podporuje menšinovou vládu Mayové, britskému tisku řekl, že po zveřejnění Coxova stanoviska nevidí způsob, jakým by strana mohla večer brexitovou dohodu podpořit. Předsedkyně DUP Arlene Fosterová se má ještě dnes sejít s s Mayovou. Dopoledne se Fosterová podobně jako řada dalších poslanců vyslovila pro to, aby bylo hlasování o brexitové dohodě plánované na 20:00 SEČ odloženo, aby mohli poslanci novinky řádně vyhodnotit.

Coxovo stanovisko se týká především doplňku brexitové dohody, označovaného jako "společný právně závazný nástroj". Jeho cílem je Bruselu znemožnit, aby po neomezenou dobu vázal Británii k unijním pravidlům pomocí irské pojistky.

Podle Mayové by měl umožnit Londýnu zahájit formální spor proti EU u nezávislého rozhodčího panelu, pokud by blok nutil Británii k setrvání v tomto režimu. Všechny další záležitosti by se ale řešily před unijními soudy. Pokud by však Británie při s EU v arbitráži prohrála, znamenalo by to, že z pojistky nemůže vystoupit, připustil dnes ministr pro brexit Stephen Barclay při "grilování" v brexitovém výboru sněmovny.

Irská pojistka je kontroverzním bodem brexitové dohody. Má zajistit průchodnost hranice mezi Irskem a Severním Irskem i po brexitu, ale podle některých britských poslanců představuje riziko, že země zůstane natrvalo připoutána k unijním strukturám. Unie ujišťuje, že pojistka, pokud na její uplatnění vůbec dojde, by měla být pouze dočasným řešením. Rozvodovou dohodu kvůli pojistce ale znovu otevírat nehodlá.