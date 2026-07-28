Británie dál stojí při Ukrajině, řekl Zelenskému nový premiér Burnham
28. 7. 2026 – 8:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nový britský premiér Andy Burnham dodrží veškeré závazky, které dala jeho země Ukrajině.
Burnham to dnes podle agentury AP řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, který je prvním zahraničním státníkem, jehož nový šéf britské vlády po nástupu do úřadu přijal. Při setkání, které se uskutečnilo na palubě letadlové lodi HMS Queen Elizabeth kotvící v Portsmouthu, hovořili oba politici o společných projektech v oblasti vývoje a výroby dronů či naléhavé potřebě Ukrajiny získat interceptory protivzdušné obrany pro zneškodňování ruských balistických střel.
"Jste prvním lídrem, kterého jsem osobně přivítal poté, co jsem se ujal funkce, a není to náhoda," řekl premiér Zelenskému. "Cílem je vyslat jasný vzkaz: Jsme s Ukrajinou na sto procent, já osobně jsem s vámi na sto procent a budu plně ctít každý závazek, který tato země Ukrajině dala," dodal. Zelenskyj označil skutečnost, že je prvním premiérovým hostem za důležitý signál podpory.
Burnham je již pátým britským předsedou vlády, s nímž Zelenskyj od začátku ruské agrese v únoru 2022 jednal. Předchozí premiér Keir Starmer navštívil Kyjev před necelými dvěma týdny. Burnham, který ho v úřadu nahradil minulé pondělí, uvedl, že cestu do Kyjeva v brzké době také plánuje.
Premiér oznámil, že Británie Ukrajině poskytne duševní vlastnictví k novému systému Stone Cloak. Podle serveru Euractiv se jedná o malé elektronické rušičky, které lze připevnit na ukrajinské drony a které ruské protivzdušné obraně znemožňují drony sledovat a komplikují jejich sestřelení. Británie již podle serveru tisíce těchto zařízení Ukrajině dodala. Díky poskytnutému duševnímu vlastnictví může nyní Ukrajina zařízení sama vyrábět a zároveň zdokonalovat na základě zkušeností z bojiště.
Burnham a Zelenskyj se podle AP také setkali s více než 200 ukrajinskými vojáky, kteří v Británii podstupují výcvik zaměřený na zvýšení jejich schopností při zneškodňování námořních min v Černém moři.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.
Od roku 2022 Británie poskytla Ukrajině podporu ve výši 25 miliard liber (přes 700 miliard korun), včetně vojenské pomoci v hodnotě 16 miliard liber. S odvoláním na údaje úřadu britského premiéra to napsala agentura Reuters.