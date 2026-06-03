Brit McFall se má stát prvním člověkem s tělesným postižením ve vesmíru
3. 6. 2026 – 6:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lékař a bývalý paralympijský sportovec John McFall se má stát prvním člověkem s tělesným postižením, který bude pracovat ve vesmíru.
Informovala o tom dnes britská média, podle nichž se má zúčastnit mise americké společnosti Vast a pobývat na první komerční vesmírné stanici na světě Haven-1, jejíž vypuštění je plánováno na rok 2027. Spolupráci s Vast podle agentury AFP oznámila také Francie, díky tomu v příštím roce vyšle do vesmíru dva astronauty.
McFall, kterému lékaři v 19 letech po nehodě na motorce amputovali nohu nad kolenem, je součástí rezervního listu Evropské vesmírné agentury (ESA). V minulém roce se stal první osobou s tělesným postižením, která získala lékařské povolení k dlouhodobému pobytu ve vesmíru. Britská vláda podle serveru The Guardian podepsala s firmou Vast memorandum o spolupráci. Nyní s ní budou britské úřady společně usilovat o zajištění sponzorů pro McFallův let.
Na dvě oddělené vesmírné mise se vydají také francouzští astronauti Thomas Pesquet a Arnaud Prost, uvedla společnost Vast. Budou podle ní trvat zhruba dva týdny. "Toto potvrzuje francouzské vesmírné ambice," napsal v příspěvku na síti X francouzský prezident Emmanuel Macron poté, co dohodu oznámil na okraj fóra Choose France (Zvolte si Francii) zaměřeného na zahraniční investice.
Californský startup Vast založený v roce 2021 miliardářem Jedem McCalebem buduje Haven-1, vesmírnou stanici menší než autobus. Má pojmout čtyři astronauty a bude vybavena interiérem obloženým javorovou dýhou, kulatým oknem pro pozorování Země a laboratoří pro výzkum mikrogravitace. AFP připomíná, že vypuštění stanice provází několikaleté zpoždění.
"Pokud se nám podaří tuto misi uskutečnit, nebude to jen milník v oblasti kosmických letů, ale také to vyšle jasný signál o tom, čeho jsou lidé se zdravotním postižením schopni dosáhnout," uvedl podle serveru Sky News McFall. Na olympijských hrách v roce 2008 v Pekingu získal bronzovou medaili v běhu na 100 metrů (kategorie T42) a později se stal chirurgem se specializací na traumatologii a ortopedii.
Na dvoutýdenní misi by se měl McFall vypravit krátce po vynesení vesmírné stanice Haven-1 na oběžnou dráhu. Chce zkoumat, jak fungují protetické končetiny v podmínkách mikrogravitace, jak se lidé ve vesmíru pohybují a udržují rovnováhu a jak se tělo přizpůsobuje podmínkám na oběžné dráze. Jeho výzkum by mohl přinést prospěch lidem se zdravotním postižením tím, že podpoří vývoj lehčích protetických pomůcek, či vést k lepšímu porozumění onemocněním, jako je osteoporóza či svalová atrofie.
Pesquet se zúčastní jiné mise, která se uskuteční ve spolupráci s americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA). Jejím cílem bude Mezinárodní vesmírná stanice (ISS), na níž astronaut již dvakrát pobýval. Druhý francouzský astronaut Prost má také zamířit na Haven-1, podle AFP to bude první vesmírná mise.